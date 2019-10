Hooverphonic representarán a Bélgica en Eurovisión 2020: uno de ellos ya lo hizo como autor

Hooverphonic han anunciado que representarán a Bélgica en Eurovisión 2020, que se celebrará en Rotterdam. Los belgas presentarán una canción en inglés, cuyo título no ha sido revelado por el momento. Este mismo mes de septiembre han publicado ‘Horrible Person’ y el año pasado veía la luz su décimo álbum de estudio, ‘Looking for Stars’.

Conocidos por el éxito ‘Mad About You’, Hooverphonic fueron una de las bandas más populares surgidas durante el auge del trip-hop a mediados de los años 90, junto a otras como Morcheeba o Lamb, y por tanto siempre se habló de Portishead como una influencia para ellos, aunque los belgas exploraron otros sonidos con el paso del tiempo como la música electrónica de baile o el rock. Destacaba su gusto por los arreglos de cuerda de cariz cinematográfico, y de hecho participaron en bandas sonoras para películas como ‘Belleza robada’. Entre sus obras más celebradas se encuentran ‘A New Stereophonic Sound Spectacular’, de 1996, y ‘Blue Wonder Power Milk’, de 1998, aunque fue en el posterior ‘The Magnificent Tree’, publicado en el año 2000, en el que dieron con el mayor hit de su carrera, recientemente recuperado, por cierto, en la serie de Netflix ‘The Umbrella Academy’.

Tan conocidos como otros de sus mejores singles, entre ellos ‘2Wicky’ o ‘Eden’, han sido los diversos cambios de formación de la banda, que ha llegado a contar con hasta cinco vocalistas diferentes (seis si contamos a Kyoko Bartsoen, que lo fue durante tres meses pero solo en directo). La actual, y por tanto la que competirá en Eurovisión junto a Alex Callier y Raymond Geerts, es Luka Cruysberghs, pero antes llegaron Geike Arnaert (1997-2008), Noémie Wolfs (2010-2015), Liesje Sadonius (1996-1997) y Esther Lybeert (1995-1996). Hubo otros miembros en cualquier caso, como explica el cuadro de Wikipedia de rigor. Los más eurofans probablemente habrán reconocido el nombre de Alex Callier, pues él ya había participado en Eurovisión como autor. En concreto, Callier escribió ‘A Matter of Time’ para la belga Sennek en 2018, pero la canción no pasó de las semifinales.