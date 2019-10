Mario Vaquerizo, viral por decir en una escuela en TV que el feminismo y la política “le dan igual”

Mario Vaquerizo es “trending topic” después de que se haya viralizado un vídeo en el que aparece en el programa de Telemadrid, Vuelta al Cole. Su programa en la web está fechado el 21 de septiembre pero es hoy cuando ha trascendido.

En sintonía con el éxito de Nancys Rubias ‘Me encanta’, una adaptación del hit de Icona Pop con Charli XCX, en el programa Mario Vaquerizo tiene que responder ante las preguntas de los niños si algo “le encanta” o “me da igual”. Cuando llega el turno de “la política” y “el feminismo”, Mario no duda en decir que “le da igual”, algo que ha indignado a algunos tuiteros, que no consideraban la declaración demasiado educativa.

En realidad, su opinión ya era conocida por sus seguidores. En un chat con El Mundo de 2016, por ejemplo, cuando le preguntaban si era feminista, respondía “ni machista ni feminista”. Cuando le preguntaban a continuación cómo se podía luchar por la violencia de género, decía esto: “La violencia de género, tanto del hombre como de la mujer, porque hay de todos los lados, va a seguir así. Y no lo vamos a cambiar por mucha educación que nos den. A mí me ofende que a día de hoy sigan pasando cosas. Lo que sí haría es endurecer las penas judiciales para aquellas personas que cometen el delito. ¿Qué es eso de presuntamente? Si lo ha dicho él. Que le ha pegado un tiro a su mujer y la ha matado. Y después ha ido a matarse él y no lo ha conseguido. Haberte muerto, hijo de puta. Es lo mismo que pasa con el Sida…”, indica antes de continuar con su conocida opinión al respecto.