Rosalía, Jonas Brothers, Becky G, Aitana, Don Patricio, Amaral… confirmados en Los40 Music Awards

Los 40 Principales han anunciado el cartel de Los40 Music Awards, su gala de premios anual, que este año tendrá lugar el 8 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Jonas Brothers son el gran reclamo internacional de esta edición, pero además están confirmados Rosalía, Becky G, Aitana, Nicky Jam, Mabel, Don Patricio, Amaral, Manuel Carrasco, Ava Max, Leiva, Anitta, Vanesa Martín, Beret, Lola Indigo, Pedro Capó, Dvicio y Taburete.

Muchos de estos artistas están nominados en los premios. Aspiran a Artista del año Leiva, Aitana, Manuel Carrasco, Rosalía y David Bisbal y a Álbum del año la misma Rosalía por ‘El mal querer’, Carrasco por ‘La cruz del mapa’, Blas Cantó por ‘Complicado’, Leiva por ‘Nuclear’ y Dani Fernández por ‘Incendios’. Por otro lado, competirán en la categoría de Canción del año Dvicio y Taburete por ‘5 Sentidos’, Aitana por ‘Vas a quedarte’, Alejandro Sanz y Camila Cabello por ‘Mi persona favorita’, Carrasco por ‘Qué bonito es querer’ y Beret por ‘Lo siento’; y en la de Artista revelación Lola Indigo, Beret, Don Patricio, Sinsinatti y Pol Granch.

En cuanto a las nominaciones internacionales, aspiran a Artista del año Rita Ora, Ed Sheeran, Sam Smith, Jonas Brothers y Miley Cyrus y a Álbum del año Jonas Brothers, Ed Sheeran, Mark Ronson, Billie Eilish y Ariana Grande por ‘thank u, next’; a Canción del año son ‘Sweet But Psycho’ de Ava Max, ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camila Cabello, ‘I Don’t Care’ de Ed Sheeran y Justin Bieber, ‘High Hopes’ de Panic! At the Disco y ‘Sucker’ de Jonas Brothers. Curiosamente, Panic! At the Disco aspiran también al premio de Artista revelación aunque debutaron en 2005, y lo batirán contra Billie Eilish, Mabel, Lil Nas X y Ava Max. Todas las nominaciones, aquí.