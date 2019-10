No te pierdas: Caroline Polachek vuelve a superarse en su nuevo vídeo, gracias solo a una adorable coreografía

Caroline Polachek ultima ya el que será uno de los debuts más cuidados de 2019 especialmente a nivel estético. Si ya solo las portadas de los singles de ‘PANG’ y sus videoclips están creando un fascinante universo alrededor de este trabajo, a medio camino entre lo onírico, lo gótico y lo medieval, ¿cómo será la portada? ¡La cantante utiliza hasta emojis a juego!

‘PANG’ sale el 18 de octubre y mientras esperamos a que Polachek revele su cubierta, la cantante presenta videoclip para su último sencillo, ‘So Hot You’re Hurting My Feelings’, el más popero de todos. Y lo que se le ha ocurrido hacer para él ha sido centrarlo en una coreografía que al principio parece propia de un baile de fin de curso, pero que con los visionados se va convirtiendo en adictiva, por extraño que suene, pues sus pasos se van repitiendo a lo largo del vídeo. Kate Bush, que solía hacer clips muy similares al principio de su carrera, parece una influencia clara en este.

Dirigido por Polachek y Matt Copson, el clip se ambienta en una oscura mazmorra, donde la artista espera y espera a su amado con la única compañía de la luz de unas velas. La escenografía es una pequeña maravilla y la coreografía, ideada por la propia Polachek, una bobada que ella interpreta de manera absolutamente encantadora desde el principio hasta el final. El momento “me clavo la espada” ha de ser el mejor de todos, pero entre los saltitos tipo “honky tonk”, el aleteo de las manos, el momento “qué sola estoy” y ese trepidante “ataco, me lamo el dedo y me doy un golpe en el pie”, le queda una coreografía icónica. Os dejamos con un meme sobre el vídeo y con declaraciones de Devendra Banhart sobre la canción: la considera “una obra maestra” y destaca su parecido con el trabajo de Shania Twain.

Thank you @DevendraBanhart for the accurate read on my undying love for Shania ❤️ pic.twitter.com/EIgi8n2Q1g

— Caroline Polachek (@carolineplz) October 2, 2019