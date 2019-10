No te pierdas: Confeti de Odio busca un “bukake de abrazos” en el vídeo de su nuevo single doble, ‘Quiéreme / Si me quiero’

Confeti de Odio vuelve con nuevo single doble. ‘Quiéreme’ y ‘Si me quiero’ son las dos caras de la misma moneda y Lucas De Laiglesia los presenta juntas en su videoclip, que da la vuelta a la tortilla a las webs y pop-ups de porno de internet que todos conocemos, para hacer en su lugar una defensa del amor romántico casi enfermizo.

‘Quiéreme’, que por estilo podemos asociar a los temas más intensos de Weezer, empieza con la frase “quiéreme como te quiero / miénteme de corazón”, y a partir de ahí se sumerge en una especie de enamoramiento psicótico: “regaré todas tus plantas, lavaré mi coche por ti, donaré toda mi sangre, viviré fuera lejos de Madrid”. Lucas sabe que “todo es mentira”, pero prefiere “vivir la fantasía”. Por su parte, ‘Si me quiero’ es una balada más autorreflexiva, en la que el autor de ‘Llorar de fiesta‘ busca entender sus inseguridades. Canta “he apuntado 10 razones por las que yo valgo / parecen muchos porque luchan contra 100 de lo contrario”, antes de concluir: “si me quiero es por algo que no entiendo”.

El clip para ambos temas, dirigido por Alberto de Santos para la productora Tabaco (responsable del vídeo de ‘Milhouse’ de Cupido), es memorable desde que muestra a Lucas en un vídeo de “Lovehub” en busca de un “bukake de abrazos”, llevando su romanticismo a un nuevo extremo. Los anuncios tipo “el amor de tu vida no está en Tinder” o “no te masturbes, cásate” se suceden en esta primera parte del vídeo mostrando a un Lucas, en su faceta de artista, desesperado por amor, mientras en la segunda prima una tristeza mundana, lo que ocurre cuando se han apagado los focos.