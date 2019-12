M. Ward espera que su nuevo disco inspirado en la emigración sea una “profecía”: escucha ‘Migration of Souls’

Además de anunciar una larga gira que le llevará por Norteamérica durante los meses de abril y mayo de 2020, M. Ward ha dejado escuchar el adelanto del disco que presentará entonces. Se trata de su 10º álbum, para el que se desplazaba a trabajar en Quebec con Tim Kingsbury y Richard Reed Parry de Arcade Fire, el productor Craig Silvey (Arcade Fire, Arctic Monkeys, Florence and the Machine) y Teddy Impakt.

El nuevo álbum se llama ‘Migration Stories’ y se trata de 11 canciones sobre la “emigración” que se nutren de historias sacadas de los periódicos y de las noticias de televisión, contadas por amigos o de la propia familia de M. Ward. Las canciones se definen como “baladas” en gran parte instrumentales, y como un “fast forward” al futuro a una “noche más tranquila dentro de varias generaciones, en una era en la que quizá el movimiento sea libre de nuevo”. El artista indica que ha querido procesar las malas noticias de los telediarios, transformándolas en algo desde lo que construir. “Algunos discos para mí son como profecías autocumplidas, visualizando el cambio para desear que se produzca. Ese tipo de discos inspiraron este”.

Esta sería la secuencia de ‘Migration Stories’, que sale el viernes 3 de abril, justo antes de Semana Santa:

1. Migration Of Souls

2. Heaven’s Nail and Hammer

3. Coyote Mary’s Traveling Show

4. Independent Man

5. Stevens’ Snow Man

6. Unreal City

7. Real Silence

8. Along the Santa Fe Trail #

9. Chamber Music

10. Torch

11. Rio Drone