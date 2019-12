5 canciones para conocer a IAMDDB… y así ir con los deberes hechos a sus conciertos en España

IAMDDB es una de las revelaciones de la música urbana británica de 2019. Finalista del BBC Sound of 2018 ganado por Sigrid, la cantante y rapera de Manchester Diana de Brito ha triunfado especialmente con su single ‘Shade’, ha teloneado a Lauryn Hill y ha aparecido en la lista de Forbes “30 Under 30”. Tras su memorable paso por Paraíso Festival, IAMDDB acaba de anunciar un par de conciertos en España para el año que viene: serán el 27 de marzo en la Razzmatazz 2 de Barcelona y el 28 de marzo en la sala Gotham de Madrid. Las entradas saldrán a la venta el 13 de diciembre a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa exclusiva el 12 de diciembre a las 10h. ¿Con ganas de verla? Estas son 5 de las canciones que más pueden triunfar en su directo.

Shade

El cuarto single oficial de IAMDDB se ha convertido en su hit más emblemático. Con poco más que un ritmo de trap, una melodía de teclado cósmico y una buena dosis de “swag”, la cantante y rapera construye una canción perfecta para la generación de Instagram y la celebración del amor propio. Y si los ganchos de “bad bitch, no underwear / 2020 gon’ pull up and air” y “bitch I’m the wave, you can go home / Uber, Uber everywhere” parecen diseñados para triunfar, a nadie sorprenderá que la canción lleve casi 30 millones de reproducciones en Spotify.



Mira Mira

Aparte de enseñar cacho en Instagram, Diplo ha publicado nueva música en 2019, lo que incluye un EP llamado ‘Europa’ que contenía interesantes colaboraciones con Octavian, Niska o la artista que nos ocupa. La seducción manda en este terroso dancehall de título doblemente imperativo en el que Diana se presenta a sí misma con el apodo de “fine mamacita”. Con razón ‘Mira Mira’ se ha colado entre los temas más escuchados de la británica pese a no ser propio, pues es uno de sus más directos y accesibles.



Pause

El neo-soul de Eyrkah Badu es una influencia reconocida en la música de IAMDDB. De la autora de ‘Baduizm’, Diana de Brito ha elogiado su “voz elástica” así como sus “letras combativas”, y algo de eso puede encontrarse en ‘Pause’, una de las canciones más “Erykah” de la británica. Y no solo por esos pasajes en los que dice no fiarse de nadie, ni siquiera de sí misma, sino también -y sobre todo- por su parte musical, que aunando un ritmo dislocado, una nube de sintetizador hipnótica y la humeante voz de la cantante, crea una pequeña exquisitez de R&B contemporáneo idóneo para degustar porro en mano.



Urban Jazz

La nota de prensa oficial que informa sobre la gira de IAMDDB en España describe a la artista como el “nuevo fenómeno del hip-hop y jazz urbano”. Si la fusión de ambos estilos (jazz urbano entiéndase como una fusión de jazz con estilos como el hip-hop o el trap) caracterizan a la británica, ella misma va un poco más lejos titulando una de sus canciones directamente ‘Urban Jazz’. Y no en vano es una de sus más populares, pues su sofisticada combinación de beats chill-hop y pianos jazzy desprenden totalmente su esencia. Una verdadera delicatessen.



Drippy

No se sabe dónde lleva IAMDDB la sabrosura, si en el bolso como Beyoncé o en otro sitio, pero lo seguro es que le sobra. La artista rapea sobre tener “sauce” en ‘Shade’ y en ‘Drippy’ directamente le “chorrea” por todas partes: “Drip drip, got a whole lotta sauce, gimme a jar”, canta IAMDDB en esta elegante canción de R&B contemporáneo en el que los coloridos ritmos y sintetizadores parecen buscar la lustrosidad, elegancia y elemento seductor y nostálgico de Sabrina Claudio o el último Bruno Mars. Con cambio de tempo incluido hacia el final, la británica se la dedica a las “falsas y a las serpientes” con las que se ha topado en su vida. Pero sobre todo a ella misma: es su marca.