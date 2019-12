Maverick Sabre, hoy y mañana en España, se recrea ahora en el soul más sobrio

El británico Maverick Sabre, conocido por su apego al soul en hits de principios de década como ‘I Need’ y ‘Let Me Go’, llega hoy a España para presentar el álbum que ha sacado este año, que ha recibido críticas muy entusiastas en medios como Popmatters, y que incluye canciones tan delicadas como ‘Slow Down’. Se trata de una nueva colaboración con su amiga Jorja Smith, con la que ya había colaborado con anterioridad en ‘Follow the Leader’. Foto: KezCoo.

Este tercer trabajo en su carrera recibía el nombre de ‘When I Wake Up’, y aunque el fulgor comercial de su debut ‘Lonely Are the Brave’, que fue disco de oro en Reino Unido, parece haberse ido con los arreglazos de la citada ‘Let Me Go’ (que sampleaba el mismo tema de Isaac Hayes que Tricky y Portishead), el álbum mantiene su elegancia. Se abre con un tema jazzy que parece en principio a capella, ‘Preach’, e incluye sencillos como ‘Drifting’, de texturas más ásperas, y la primero acústica y luego casi bailable, siempre orquestada, ‘Her Grace’.

Pero si algo caracteriza el disco es la sobriedad, pues Maverick Sabre lo reconoce como su disco más personal, y para recrearse en ello el artista acaba de sacar un EP de versiones acústicas de ese nuevo álbum, con sus temas favoritos en formato reducido. Aparecen ‘Drifting’ y ‘Slow Down’, pero también la estupenda ‘Glory’ y ‘Guns in the Distance’, entre otras. Maverick Sabre actúa este viernes 6 de diciembre en Copérnico (Madrid) dentro del ciclo Madtown Days by Jim Bean, del que JENESAISPOP es medio colaborador, y el sábado 7 de diciembre en La Nau de Barcelona.