Texas celebran el 30 aniversario de su debut ‘Southside’ con una gira que pasará por España

El 13 de marzo de 1989 se editó ‘Southside’, el debut de Texas. 30 años después, la banda anuncia gira de aniversario en la que tocará el álbum completo además de sus grandes éxitos, y que pasará por España por partida cuádruple.

La gira recaerá el 27 de noviembre en Barcelona, en la sala Razzmatazz, el 28 en la Sala Vistalegre de Madrid, el 29 lo hará en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos, y finalizará el 1 de diciembre en la sala Santana 27 de Bilbao. Las entradas para estos conciertos se podrán adquirir a partir de las 10:00h del próximo jueves 12 de diciembre. El precio de las entradas será de 38 Euros para Barcelona y Madrid, 25, 35 y 40 Euros para Burgos y 30 Euros para Bilbao (gastos de distribución no incluidos).

‘Southside’ produjo uno de los grandes éxitos de la carrera de Texas, ‘I Don’t Want a Lover’, tanto en las listas del momento como actualmente en las plataformas de streaming; además de los singles ‘Thrill Has Gone’, ‘Everyday Now’ y ‘Prayer for Now’. Sin embargo, el álbum no fue el más exitoso de Texas a nivel comercial, título que ganaría años más tarde su cuatro trabajo, ‘White on Blonde’.