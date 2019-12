Woodkid anuncia con un espectacular tráiler su regreso tras 6 años

Woodkid, o lo que es lo mismo, el cantante, músico, realizador y diseñador gráfico francés Yoann Lemoine, despuntaba en 2013 con su proyecto musical tras haber dirigido videoclips para Katy Perry (‘Teenage Dream’), Lana Del Rey (‘Born to Die’) o Taylor Swift (‘Back to December’). Los vídeos de Woodkid eran de hecho espectaculares y una de sus grandes bazas, y aunque el artista ha seguido trabajando detrás de las cámaras, por ejemplo para Harry Styles (‘Sign of the Times’), su primer y único álbum de estudio hasta la fecha, ‘The Golden Age‘, data de 2013 (en 2016 compuso la banda sonora para ‘Desierto’ de Jonás Cuarón y editaba un EP junto al pianista Nils Frahm).

Más de un lustro después de que se hiciera un nombre en la música con singles como ‘Run Boy Run’, ‘Iron’ o ‘I Love You’, Woodkid anuncia su regreso. Será en 2020 cuando se edite el segundo álbum del francés y aunque se desconocen título y fecha de lanzamiento por el momento, Lemoine ha querido poner los dientes largos a sus fans estrenando un tráiler muy interesante en el que se revelan detalles vagos sobre este nuevo trabajo.

El vídeo dura solo 45 segundos y muestra a Woodkid cayendo por el abismo, probablemente en el espacio exterior. Los efectos visuales son futuristas (el artista parece un avatar más que un ser humano) mientras la música suena interesante aunque no parece albergar demasiadas sorpresas: el suspense de sus cuerdas, junto a la solemnidad del piano y la presencia de unas percusiones y una voz distorsionada vuelven a apuntar a un trabajo épico como ha solido entregar el artista hasta el momento.