Kaydy Cain / NBA

La intro de ‘NBA’ es un llamamiento por radio a la policía de Carabanchel: “Aparezcan todas las compañías de la zona. Según los testigos podemos encontrarnos con alcohol, drogas, sexo, bailes extremos y reggaetón, sobre todo, mucho reggaetón”. Es el aviso de lo que trae bajo el brazo la nueva mixtape que Kaydy Cain de PXXR GVNG y Los Santos ha perpetrado junto a Marko Italia. Prevalecen las cajas de ritmos del reggaetón junto a otros clásicos del hip hop para canciones con tanta pegada como ‘NBA’ o ‘Reggaetón pesado’, que pese a algún arreglo sintetizado de vientos, teclados y beats están completamente supeditadas a sus textos sobre “alcohol, drogas, sexo y bailes”, pero sobre todo, mucho sexo.

Los textos, borricos e irradiables, no conocen ni de lejos lo políticamente correcto. Nada más empezar el disco Marko Italia suelta en una canción llamada ‘Sube y baja’: “no soy tu marido / Pero te maltrato / Tenemos un trato”. La canción titular afirma: “siempre fui un duro sin hacer pesas / Tú vas de chulo, pero eres fresa”, recuperando la masculinidad tóxica de los tiempos de ‘Fresa y chocolate’. ‘Ina’, una canción que va a dejar a Christina Rosenvinge con los ojos abiertos como platos en sus rimas en “-ina” (recordad que el estribillo de ‘La distancia adecuada’, rimaba “Christina” con cierta sustancia con toda la sutileza del mundo), suelta sin ningún complejo: “Adivina, ¿cuántas llevamos fumao pa que parezca china?”. Kaydy Cain, que ya ha sufrido la censura de ciertos ayuntamientos como el madrileño de Alcalá de Henares por sus letras, ha respondido en varias entrevistas a la cuestión del machismo: “Es injusto que piensen así de cualquier músico del mundo, porque música es música. Se tienen que juzgar las acciones, no las palabras. Es más injusto que encima sea solo nuestro mundo porque si te pones cualquier canción de cualquier otro género te das cuenta de que, seguramente, ya no son palabras malsonantes las que te hagan pensar mal, sino que son mensajes bastante más claros que llevan algún indicio y nadie lo tiene en cuenta”.

En otra entrevista hablaba de cómo en Latinoamérica se entendía mejor su mensaje porque allí había más desigualdad entre ricos y pobres, y quizá por eso la melodía más bonita de este ‘NBA’ es una canción en la que el autor de ‘Perdedores de barrio’ recuerda sus orígenes humildes, ‘Callosa’. “He pasao mucho pa’ llegar donde estoy” y “Somos de la calle” son dos de las frases principales, entre recuerdos para su madre y el “callejón” donde se vive el “calentón”. Un tema que refuerza una segunda mitad muy entretenida y pintona, por momentos divertida como las mejores canciones de Tomasa del Real, pero por supuesto sin su mensaje feminista. Ahí encontramos ‘Tra tra’, la fiesta de sexo oral con mención a Rosalía que parece haber gustado a la propia Rosalía; la mencionada ‘Ina’, que no huye de la obligada mención a Ms Nina; o ‘Un porno’, tan soez como te estás imaginando, entre lo hilarante (“Porque tu novio se mueve como un playmobil”) y un minúsculo guiño al empoderamiento femenino (“Yo soy quien domino pero tú tienes el mando”). En definitiva, una mixtape con la que Kaydy Cain no ha querido convencer a nadie que no tuviera ya bajo su redil, con la que continuará indignando a algunos, pero también sumando éxitos a un repertorio cada vez más inabarcable. Kaydy Cain y Miss Nina actúan hoy viernes 13 de diciembre en Madrid en el evento True Connection de Ballatine’s.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Callosa’, ‘Tra tra’, ‘Ina’, ‘Un porno’

Te gustará si te gusta: Tomasa del Real, Miss Nina, Yung Beef

Escúchalo: Spotify