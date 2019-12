Dua Lipa quiere “cambiar el juego”… sonando a Prince en la bailable ‘Future Nostalgia’

Dua Lipa sigue arrasando con ‘Don’t Start Now‘, pero ha considerado que es momento de presentar un nuevo adelanto del disco que publica el próximo año y que además presentará en España. Y no es uno cualquiera, pues se trata del tema que da título a este trabajo, ‘Future Nostalgia’, por lo que cabe entenderlo como uno de los más importantes.

La cantante británica ha asegurado que su disco será bailable, y en concreto ha apuntado que será una “clase de baile de principio a fin”, lo cual quizá ya esperábamos de la intérprete de ‘New Rules’ o ‘Be the One’. Lo que quizá no era tan obvio es que ‘Future Nostalgia’ arrancara con una declaración de intenciones como: “tú quieres una canción atemporal, yo quiero cambiar el juego, y como la arquitectura moderna, no sabes lo que va a venir”.

¿Es ‘Future Nostalgia’ una canción clásica o una cosa experimental y vanguardista? Realmente no es ninguna de las dos cosas. Dentro de su explosiva producción, tan contemporánea, lo que presenta Dua es una bailable canción de funk que recuerda inmediatamente a ‘Uptown Funk’ de Mark Ronson y Bruno Mars y por tanto a Prince o, por utilizar un referente más cercano, a la última Janelle Monáe. Quizá no vaya a “cambiar el fuego”, pero promete divertirnos durante una temporada.