Rosalía y Kylie Jenner beben mimosas, Macca y Rihanna se encuentran en un avión, Diplo “airea” su oferta de paz…

Regresa nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Hoy, Rosalía y Kylie Jenner comparten mimosas, Paul McCartney y Rihanna se encuentran en un vuelo porque el mundo es un pañuelo, Diplo airea su “oferta de paz” al cambio climático, Kim Petras trolea a los tránsfobos…

El mundo es un lugar inhóspito, pero también uno en el que Paul McCartney y Rihanna pueden coincidir en el mismo avión. Sucedía después de Acción de Gracias, en un vuelo de Nueva York a Londres, con ambos artistas ocupando sus respectivos asientos de primera clase. Rihanna no dejaba de grabar el encuentro al tiempo que se partía de risa, preguntando “¿qué demonios haces en mi vuelo, señor McCartney?” antes de bromear: “¿quién es esta don nadie grabando a esta leyenda?”. Una pena que faltara Kanye West para una interpretación perfecta de ‘FourFiveSeconds’.

¿Qué hacer cuando un grupo de personas anti-LGBT se manifiesta en frente de tu concierto con pancartas tipo “Dios odia a los maricones” o “teme a Dios”? Kim Petras, que este mes ha actuado en Kansas City, Misuri, ha llevado esta situación al terreno de la “performance” y ha improvisado una sesión de fotos con estas personas detrás. Los tránsfobos forman parte de la Iglesia Bautista de Westboro, conocida por sus ideas anti-LGBT, y vienen de no sabemos qué siglo.

Charli, asidua de esta sección por todos los buenos momentos que regala a sus seguidores, lo ha vuelto a hacer, en este caso al compartir una imagen de ella en la que no parece ni ella misma. Con cara de oler a pedo y un vestido que parece sacado del armario de tu tía hortera, Charli posa en una foto desechada de su reciente sesión para Evening Standard con la cara de quien lleva puesto posiblemente el vestido más feo del mundo, y además lo sabe.

Greta Thunberg dando discursos por todo el mundo, comiéndose horas y horas de viaje en tren, cuando no semanas de viaje en barco, y la mejor respuesta al cambio climático la tenía Diplo todo este tiempo entre las piernas. El productor ha presentado su “oferta de paz al cambio climático” de esta manera confirmando que tiene tanto sentido del humor como su retrato impreso al lado de la definición de “attention whore” asegurado en cualquier diccionario.

Baby Yoda es probablemente el meme del año, con perdón del gato que ya sabéis. Y está siendo usado para todo tipo de propósitos. Por ejemplo, los fans de Ariana Grande se han apropiado de una de las escenas de ‘The Mandalorian’ (la nueva película de Star Wars en la que aparece) para expresar su deseo por que Ariana se acuerde un poquito de su repertorio viejo y deje de dar la turra con el nuevo. Más ‘Moonlight’ y menos ‘Get Well Soon’. Pronto, por cierto, nuevo álbum en directo, ya anunciado.

Rosalía, que debe dormir ya solo durante los viajes en avión, acaba de dar por concluida en España la gira de ‘El mal querer’ e inmediatamente ha volado a Los Ángeles. Y allí se ha reunido para tomar mimosas con su amiga Kylie Jenner, dando lugar a una foto que no ha tardado en viralizarse. Rosalía ya conocía a Travis Scott, pareja de Kylie, pero parece que esta es la primera vez que se ve las caras con la joven del clan Jenner-Kardashian. De aquí a tener a Kanye en su agenda de contactos ya hay pocos pasos.

Como es sabido, Taylor Swift interpreta a uno de los personajes de ‘Cats’, la nueva película de Tom Hopper protagonizada por unos híbridos de gato y seres humanos realmente grotescos. Y la cantante, que acaba de cumplir 30 años, ha querido recordar el rodaje compartiendo una foto de su primer día en el set, ante una puerta gigante. Escribe: “Básicamente, Bombalurina es una de esas gatas maléficas que en vídeos de internet se ve que han aprendido a abrir puertas de humanos”.

Throwback to my first day on the set of @catsmovie. Basically, Bombalurina is one of those really mischievous cats you see in internet videos who has figured out how to open human doors 🚪 pic.twitter.com/pBo11uCN40

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2019