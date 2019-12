John Fogerty, Brian Wilson y Suzi Quatro, trío de “oldies but goldies” en el cartel de Azkena Rock 2020

Tras la confirmación estelar de Patti Smith –entre otros– semanas atrás, Azkena Rock Festival presenta hoy una interesantísima nueva tanda de nombres que se incorporan a su cartel. Entre ellos, destaca la presencia de tres artistas/grupos legendarios que resultan de lo más estimulante: John Fogerty, Brian Wilson y Suzi Quatro.

Tras su presencia en el festival en 2016, Azkena Rock volverá a acoger una actuación como cabeza de cartel de John Fogerty, el líder de Creedence Clearwater Revival, que coincidirá en tiempo y espacio con otro hombre mítico del pop rock norteamericano, Brian Wilson. Acompañado de otros dos Beach Boys, Blondie Chaplin y Al Jardine, repasarán su icónico cancionero dentro de una gira llamada Good Vibrations. Además, etiquetada por el festival vitoriano como “la primera rockstar femenina de la historia”, Suzi Quatro repasará su carrera en la única fecha que tendrá en España el próximo año, coincidiendo con la actual reivindicación de su figura a través del reciente documental ‘Suzi Q‘.

Y eso no es todo: entre los catorce nombres anunciados, también destaca la presencia de Incubus –de nuevo, única fecha en España en 2020– y Drive-By Truckers –que hace 10 años que no vienen a nuestro país–. Además, el festival anuncia el regreso de Tahúres Zurdos, el grupo liderado por Aurora Beltrán, que tendrá invitados especiales para la ocasión. Además, el post-metal de Baroness, los británicos The Adicts, Shooter Jennings, Robyn Hitchcock, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, The Wildhearts… están entre los nuevos nombres anunciados. Azkena Rock se celebrará un año más en Mendizabala, concretamente los días 19 y 20 de junio de 2020. Los abonos normales (105€) y con camping incluido (120€) ya están a la venta en la web del festival, con posibilidad de pago a plazos.