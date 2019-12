Izal, Miss Caffeina, Viva Suecia… recuerdan sus primeros pasos en la carretera

La iniciativa Girando por Salas cumple 10 años, en 2020 con la selección de músicos como Mourn o Marem Ladson. Como siempre, hasta 26 bandas y artistas realizarán una gira de conciertos en provincias ajenas a la propia y recibirán una subvención con la que podrán grabar un vídeo o editar un disco de mano del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), con la colaboración de la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares.

En estos 10 años, el listado de los artistas seleccionados da vértigo: muchos han terminado actuando en espacios enormes, cuando no llenando “arenas” o encabezando los festivales del país. Gente como La Bien Querida, Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha o los mismísimos Izal formaron parte en su momento de Girando por Salas. Hemos hablado con 8 de los artistas más populares a la postre, para que recordaran su experiencia, lo que significó para ellos o alguna anécdota.

“En nuestros primeros pasos como Izal, las cuentas nunca salían

Mikel de Izal: “La verdad es que supuso un paso adelante, un empujón sobre todo a nivel de ilusión, fue la primera vez o de las primerísimas veces que nos veíamos en un cartel, y simplemente esa tontería te hace creer un poco en tus posibilidades. Nos venía muy bien pagar la gasolina y el alojamiento sin tanto drama como sucedía en aquellos momentos. En nuestros primeros pasos con Izal, las cuentas nunca salían. Nos vino muy bien la promo. Nuestro nombre estaba en algunos carteles, salía en algunas webs. Todo eso parece poca cosa pero para un grupo que empieza te llena de ilusión, y el recuerdo es muy bueno”.

“A Badajoz, Cádiz, Algeciras… no te atreverías a ir sin una subvención”

Modelo de respuesta polar: “Para nosotros el Girando por Salas fue una oportunidad en un momento decisivo porque fue con el disco ‘Más movimientos’: nuestra apuesta personal a todos los niveles. Lo autofinanciamos, lo sacamos por nuestra cuenta, aunque con Hook a nivel management. Cuando emprendes una escapada solo, todas las ayudas y subvenciones son una alegría. Nos permitió tocar en sitios donde no habíamos tocado nunca y que cada escapada tuviera el culo cubierto a nivel económico. Hicimos una gira superextensa de 20 o 30 conciertos en pocos meses, porque lo que hacíamos era un concierto de Girando por Salas y otros 2 o 3 “a empresa”, casi a perder dinero, pero como teníamos ese apoyo económico, podíamos ir a la aventura. Así pudimos tocar en sitios donde no te puedes permitir. A Badajoz, Cádiz, Algeciras… no te atreverías a ir sin una subvención. Es muy necesario que siga habiendo esas subvenciones y apoyos a artistas emergentes. Para nosotros fue un regalo, y eternamente agradecidos”.

“Nos permitió afianzar nuestro modelo de crecimiento”

Viva Suecia: “Fue nuestra primera experiencia más profesionalizada. Contar con unos recursos mínimos, te permite llevar un show más “fiel” a lo que tienes en mente, principalmente en aspectos tales como técnico de sonido y backliner. Somos defensores de la importancia del staff hasta la última consecuencia, y esto nos permitió afianzar este modelo de crecimiento. Por supuesto, la transcendencia de una noticia así, que te permite al final hacer lo que te gusta, que es tocar lejos de casa y convencer a un puñado de gente de que cuatro tíos de Murcia vienen dispuestos a todo por enseñar sus canciones, es un sueño. Es una iniciativa fundamental para las bandas emergentes y nosotros lo reivindicamos como tal”.

“Tuvimos por primera vez la sensación de estar de gira”

Alberto de Miss Caffeina: “La verdad es que aunque ya teníamos repercusión en aquel momento, no vivíamos de la música y todo nos salía lo comido por lo servido o en algunos sitios perdíamos pasta, así que fue un empujón bastante bueno para poder hacer nuestra gira como queríamos. Fuimos de los más votados y luego pasamos el voto del jurado, así que fue doblemente gratificante. Pudimos hacer una gran tirada de carteles, tocar en salas que no habíamos tocado nunca y sin tenernos que preocupar de los alquileres que siempre nos daban dolor de cabeza, llevar nuestros propios técnicos… Fue la primera vez, también, que tocábamos días muy seguidos y tuvimos por primera vez la sensación de estar de gira, gira”.

“No recordamos muy bien qué hicimos con el dinero”

Varry Brava: “Pues han pasado 8 años desde entonces. No recordamos muy bien qué hicimos con el dinero, pero seguramente lo gastaríamos en todo lo que nos hacía falta: salir a tocar, grabar, pagar local de ensayo… Siempre es de agradecer que haya ayudas porque cuando un proyecto empieza lo necesita más que nunca. Fue una experiencia totalmente nueva para nosotros, ya que nos dio la posibilidad de llegar a ciudades y pueblos que por iniciativa nuestra era casi imposible. Fue una buena manera de arrancar y descubrir lo dura que es la carretera. Algo así como hacer la “mili” por primera vez. A fin de cuentas, lo que queríamos era tocar y tocar y llegar a mucha gente con nuestra música. De anécdotas siempre recordamos la noche que tocamos en Hervás, un pueblo de Cáceres, donde estuvimos en un bar de lo más peculiar y a la mañana siguiente debíamos 72€ en copas. ¡Menos mal que nos invitaron!”.

“Tocamos en un local tipo 50 sombras de Grey, con estética sadomaso”

Pablo und Destruktion: “Hice el vídeo de ‘Busero español’, que está en Vimeo, con Wences Lamas de Reserva Espiritual de Occidente. Girando por Salas sirvió para que nos uniéramos, porque llevaba 2 años sin hablarme con Wenceslao. Nos enfadamos por cuestiones artísticas e ideológicas, pero luego pasó el tiempo y pudo más la amistad y lo personal que lo ideológico. Y luego, la gira fue delirante, tocamos en algunos sitios enanos. Creo que fue en Jaén donde tocamos en un local tipo 50 sombras de Grey, todo con estética sadomaso, pero en plan comercial”.



Busero Español – Pablo Und Destruktion from toni catalá on Vimeo.

“Superborrachos tuvimos que pedir ayuda a la Guardia Civil”

Núria Graham: “De Girando por Salas hay muchos momentos, pero sin duda los mejores días fueron cuando con mi banda, Artur, Aleix y Jordi, aprovechando que teníamos algunas fechas en el norte, alquilamos una autocaravana y nos pasamos 12 días fuera de casa. Pasó un poco de todo, algunos conciertos fueron increíbles, otros no había mucha gente, cocinamos una cantidad de platos maravillosos. Un día nos nevó y nos quedamos sitiados en un pueblo entre Burgos y León, Aguilar de Campo. Teníamos la autocaravana aparcada delante de la Guardia Civil. Estuvimos todo el día jugando al Monopoly y bebiendo vino y en un momento… se nos acabó el butano. Superborrachos tuvimos que pedir ayuda a la Guardia Civil. Fueron unos días realmente maravillosos, y conocimos muchísima gente especial que para mí, aparte de la música, es lo más importante de dedicarse a lo que nos dedicamos”.

“La gira nos permitió desarrollar nuestro EP ‘Grunge'”

Rufus T. Firefly: “Para nuestra carrera, fue bastante significativo que pudiéramos contar con esta ayuda. Primero, porque económicamente nos permitió desarrollar nuestro EP ‘Grunge’, que empezó a abrir una línea que sería fundamental para el futuro sonido de la banda, y segundo, porque la gira nos llevó a “La Farándula” en Algeciras, y pudimos conocer a sus dueños, Carlos y Anabel, que se acabaron convirtiendo en una parte muy querida de esta familia”.