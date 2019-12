Adiós a Sue Lyon, la ‘Lolita’ de Stanley Kubrick

Sue Lyon, la actriz que encarnó a Lolita en la película homónima de Stanley Kubrick, a su vez basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, quien de hecho adaptó el guion, ha fallecido a los 73 años en Los Ángeles. La causa no ha sido revelada, pero Phil Syracopoulos, un amigo de la actriz, ha confirmado que su salud había sufrido un deterioro notable en los últimos tiempos.

Tras entrar en la industria del entretenimiento como modelo a finales de los años 50, Lyon fue escogida por Kubrick y Nabokov para interpretar a Lolita en la película de mismo nombre que se encontraban preparando. La actriz tenía 14 años cuando rodó la cinta y 15 cuando se estrenó, y por este papel ganó un Globo de Oro a Actriz revelación más prometedora y adquirió una enorme popularidad mediática. La cinta, estrenada en 1962, es considerada una de las más provocativas y controvertidas de la época, al adaptar a la gran pantalla la historia de un hombre de mediana edad que se obsesiona con una joven de 12 años. Lyon, cuyo rostro aparece en el icónico póster de la película (y este no es un fotograma al contrario de lo que pueda parecer), llegó a grabar dos canciones para la misma, ‘Lolita Ya-Ya’ y su cara B ‘Turn Off the Moon’.

A lo largo de su breve carrera en el cine, que abarca apenas dos décadas, Lyon apareció en ‘La noche de la iguana’ de John Huston (1964) mientras algunos de sus últimos papeles se produjeron en cintas de terror como ‘Crash!’ (1976) o ‘Alligator’ (1980). Por otro lado, la actriz trabajó en series como ‘El virginiano’ de 1970, ‘Night Gallery’ de 1971 o ‘La isla de la fantasía’ de 1978.

En cuanto a su vida personal, no fue precisamente fácil: Lyon fue diagnosticada de trastorno bipolar a una edad muy temprana y se casó y divorció cinco veces a lo largo de su vida. Su única hija, la escritora Nona Harrison, compartida con el futbolista Roland Harrison, ha hablado públicamente sobre su complicada relación con su madre.