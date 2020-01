Escucha lo nuevo de Pet Shop Boys, Gesaffelstein con Rosalía, Increíbles Ful con Marina de KlausyKinski, Ava Max, Mónica Naranjo…

Actualizamos, como cada viernes, nuestra playlist de novedades “Ready for the Weekend” en un viernes que no se caracteriza precisamente por el lanzamiento de álbumes interesantes: el más relevante procede de España y es de David Bisbal. La novedad en singles más esperada es ‘Yummy’ de Justin Bieber, pero también Biznaga han ofrecido el primer adelanto de su nuevo álbum. Wild Nothing avanza EP, como los murcianos Increíbles Ful con coros de Marina Gómez Carruthers, mientras suena interesante el remix en clave industrial que Gesaffelstein ha hecho de a ‘A palé’ de Rosalía.

‘Monkey Business’, el tercer adelanto de lo nuevo de Pet Shop Boys, suena realmente inmerso en la música disco. Bombay Bicycle Club continúan presentando temas de su próximo álbum, al igual que Oh Wonder, que sacan disco en febrero. Alizzz estrena la adictiva ‘Mi culpa’ junto a Princesa Alba, mientras Capitán Sunrise presenta la bailable ‘Bésame antes de que cambie el gobierno’, título muy apropiado para el fin de semana de la investidura.

En los últimos días os hemos hablado de la adaptación de Papa Topo de ‘Yo quiero bailar’, aunque para bailar los elegantes llenapistas de Lane 8, Amtrac con Totally Enormous Extinct Dinosaurs y Camden Cox. REYKO siguen haciendo alarde de su buen gusto con ‘Surrender’ y suenan como un tiro las canciones de RAT BOY (que saca hoy EP de 6 temas) y Effes y Mágico. Todo lo contrario que la balada tipo Streets de Lauv, el tema a piano que ha sacado en Año Nuevo Hailee Steinfeld, el R&B de Angélica Rahe, lo nuevo de Hannah Grace y la versión de ‘Miss You 2’ de Gabrielle Aplin, ahora con Nina Nesbitt.

Entre los grandes estrenos que dejaban los últimos días de 2019, ‘On Somebody’ de Ava Max; ‘Chills’ de Why Don’t We; o el orquestado tema llamado ‘Palabra de mujer’ de Mónica Naranjo… que no fue incluido en ‘Palabra de mujer’. La música urbana está representada en la playlist por ‘De ti me olvido’ de Love Yi, Recycled J y Naes Beats; ‘My Crush’ de Albany; ‘Fuerzas’ de Niko Eme; la balada de Gvzzy, ‘Adiós’ de Debla o el corte de Bizarrap y Lolita. También hay novedades de Salaam Remi, Carly Pearce, The Mowgli’s y WILD, entre otros.