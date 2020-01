Lindstrøm / On a Clear Day I Can See You Forever

Tras un tiempo dedicado a la música de baile, Lindstrøm ha centrado su último disco en la improvisación. El material de ‘On a Clear Day I Can See You Forever’ está adaptado de una performance que el productor noruego realizó por encargo, en el otoño de 2018, para un importante centro cultural de Oslo, en concreto para una exposición de sintetizadores y cajas de ritmos antiguos y difíciles de encontrar. Esto inspiró a Lindstrøm a trabajar exclusivamente con equipo analógico por primera vez en su carrera.

Si algunos de los sintetizadores usados en ‘On a Clear Day I Can See You Forever’ -título inspirado en una película de 1970 protagonizada por Barbra Streisand- son el malogrado Memorymoog o el Wurlitzer, Lindstrøm basa algunas de sus canciones en referencias incluso más remotas como un salmo que solía escuchar de pequeño en la iglesia (‘Really Deep Snow’) o en ‘El cisne de Tuonela’ del compositor finés Jean Sibelius, basado a su vez en ‘Kalevala’, la epopeya nacional de la mitología finlandesa (‘As If No One is Here’). Sin embargo, ‘On a Clear Day I Can See You Forever’ musicalmente es un disco sin grandes ambiciones, humilde, tranquilo y agradable en su pretensión por ofrecer un trabajo de música ambient cuidado a pesar de su elemento improvisado, y que poder tanto escuchar atentamente como dejar de fondo, tal y como la entendía Brian Eno. Aunque, en su caso, con el elemento cósmico que siempre le ha caracterizado y que está muy presente en estas cuatro composiciones que servirán de pretexto al noruego para ofrecer una actuación este sábado 11 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona, ya sin ritmos bailables que valgan.

La canción titular de ‘On a Clear Day I Can See You Forever’ abre el disco con una serie de melodías cósmicas y mutantes que parecen buscar todo el espacio posible dentro del sintetizador usado (precisamente el Memorymoog). Es una composición minimalista, en la que una serie de destellos de luz y sombras aportan novedades sutiles hasta que el tema llega a los 10 minutos y medio de duración. Menos amorfa es ‘Really Deep Snow’, una intrigante travesía hecha canción donde los beats mantienen su equilibrio mientras por el paisaje imaginado aparecen diferentes visiones, así como melodías tan reconocibles como la de una flauta. La cumbre del tema, con ese rayo de luz que parece asomar hacia el final, vuelve a ser sutil, pero el desarrollo de la pieza es exquisito. Y si bien la luminosa y feliz ‘Swing Lo Swing LFO’, de nuevo sin ritmos, recuerda a la reinterpretción de Debussy por Isao Tomita, lo hace de manera intrascendente, mientras el final del álbum mejora con la reaparición de un ritmillo tranquilo en ‘As If No One is Here’, a través del que el noruego va tejiendo un pequeño cúmulo de agradables pulsos y nubes ovaladas de sintetizador, que finalmente parecen flotar, contentos, en la inmensidad del espacio.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Really Deep Snow’

Te gustará si te gusta: Caterina Barbieri, Steve Hauschidlt, los primeros EPs de Oneohtrix Point Never

Escúchalo: Spotify