U.S. Girls anuncia nuevo disco y comparte la góspel ‘Overtime’

U.S. Girls es una de las primeras artistas del año en anunciar nuevo disco. ‘Heavy Light’, su nuevo trabajo, sale a la venta el 6 de marzo a través de 4AD y ha sido grabado en directo con una banda de 20 músicos “de sesión” entre los que se encuentra Jake Clemons, saxofonista de la E Street Band, la conocida banda de Bruce Springsteen.

El sucesor del notable ‘In A Poem Unlimited’, que contenía temas excelentes como ‘Velvet 4 Sale’, ‘Pearly Gates’ o ‘Rosebud’, volverá por tanto a ser un trabajo de colaboración más que de exploración solitaria, y en concreto la nota de prensa describe que su sonido ha buscado “un balance entre percusión orquestal y la voz humana”. De los 13 cortes que articulan este nuevo álbum algunos son interludios y la nota explica que las letras del disco serán de las más personales que ha compuesto Meg Remy en su carrera, llegando a lo autobiográfico.

Con títulos como ‘4 American Dollars’, ‘State House (It’s A Man’s World)’ -una de varias canciones antiguas recuperadas para el álbum- o ‘Advice To Teenage Self’, de momento parece que este volverá a ser otro trabajo de U.S. Girls preocupado por temas como la política o el feminismo. El primer adelanto es ‘Overtime’, un tema bastante animado, con un punto góspel y otro de “blue eyed soul”, que se presenta con un videoclip dirigido por la propia Remy y protagonizado por la bailarina Andrea Nann.

‘Heavy Light’:

01 “4 American Dollars”

02 “Overtime”

03 “IOU”

04 “Advice To Teenage Self”

05 “State House (It’s A Man’s World)”

06 “Born To Lose”

07 “And Yet It Moves / Y Se Mueve”

08 “The Most Hurtful Thing”

09 “Denise, Don’t Wait”

10 “Woodstock ‘99″

11 “The Color Of Your Childhood Bedroom”

12 “The Quiver To The Bomb”

13 “Red Ford Radio”