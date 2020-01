Hayley Williams de Paramore no recuerda a Gwen, pero sí a Wild Beasts, en ‘Simmer’

Tras varias pistas dejadas en Instagram, Youtube o en la misma calle mediante pósters publicitarios, Hayley Williams de Paramore ha anunciado oficialmente lo que era un secreto a voces: la llegada de su primer disco en solitario. ‘PETALS FOR ARMOR’ sale el 8 de mayo.

Sobre el proyecto, Williams ha dicho lo siguiente: “Hacerlo ha sido una experiencia terrorífica pero empoderadora. Algunos de los momentos de los que más orgullosa estoy como letrista han ocurrido durante la composición de ‘PETALS FOR ARMOR’. Y también he podido ensuciarme las manos un poco más de lo habitual en cuanto a instrumentación. Formo parte de una banda compuesta por mis músicos favoritos así que no suelo sentir la necesidad de meterme en el papel de uno en lo que a discos de Paramore se refiere, pero en este caso, he experimentado un poco más aprovechándome de mi ingenuidad musical”.

Desde sus inicios emo hasta sus recientes exploraciones poperas, pasando por su notable álbum homónimo, que valía a la banda un Grammy por el hit ‘Ain’t It Fun’; poca duda cabe que Paramore ha sido una de las bandas de rock recientes que mejor han sabido evolucionar. Por eso, quienes esperaban que la carrera en solitario de Williams fuera a parecerse un poquito a la de Gwen Stefani van a sentirse decepcionados: ‘Simmer’, el primer adelanto de ‘PETALS FOR ARMOR’, recuerda más que nada a grupos alternativos tipo Radiohead, alt-j o los primeros Wild Beasts.