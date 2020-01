Marem Ladson: “En el indie y en España es poco frecuente conectar con otra persona autora”

En su debut homónimo de 2018, ya se intuía que Marem Ladson no era una cantautora al uso, con una multitud de detalles y subgéneros que se desvelaban desde la curiosa pista de arranque, ‘Born’. Tras la atención conseguida con el single ‘All My Storms’, un paraíso de posibilidades se abría camino: su colaboración con Natalia Lacunza acumula millones de streamings, y sus últimos singles, ‘Nothing Really Matters’ y ‘Fight’, presentan nuevas influencias. Ahora está más cercana a cosas como James Blake, Empress Of o Blood Orange. Se entiende perfectamente cuando atiendes a sus respuestas a nuestro Tipo Test. Como parte de los seleccionados de Girando Por Salas, Marem Ladson actúa el 6 de febrero en Ciudad Real (Zahora & Magestic), el 14 de febrero en León (Gran Café), el 22 de febrero en Cáceres (Sala Boogaloo), el 6 de marzo en Lleida (Sala Manolita Café), el 7 de marzo en Zaragoza (La Lata de Bombillas) y el 25 de abril en Cuenca (Sala Directo Cuenca).

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Últimamente me he obsesionado con ‘Chances’ de Kaytranada.

¿Cuáles han sido tu disco y canción del año durante 2019?

Mis discos favoritos de 2019 fueron los de Weyes Blood, Solange, Sharon Van Etten, Tyler, The Creator y Aldous Harding. La canción de 2019, ‘Bags’ de Clairo.





¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Orinoco Flow’ de Enya: mi madre tenía ese CD en casa y lo ponía a veces. Recuerdo que me gustaba mucho, y me sigue gustando. Tiene un sonido especial, como celestial.

¿Qué canción desearías haber escrito?

‘Landslide’ de Fleetwood Mac.





Actuación vocal que adores.

Cualquiera de Cat Power.

Momento musical exacto de una canción que adores.

En ‘New Love Cassette’ de Angel Olsen la parte en la que entran las cuerdas.

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

El último disco de Solange.







¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

No siento ningún guilty pleasure la verdad, creo que no hay que tener prejuicios en ese aspecto.

¿Qué canción odias con toda tu alma?

Cualquiera de Michael Bublé.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

No sé, eso de la perfección es muy subjetivo, pero creo que una canción hecha con alma y autenticidad, es una buena canción.

¿Quién te gustaría que versionara una canción tuya?

Ya solo que alguien piense en versionar una canción mía me hace mucha ilusión, así que realmente cualquier persona a la que le lleguen mis canciones.



Tras el pelotazo del tema con Natalia Lacunza, ¿con quién o para quién sueñas con escribir?

Me encanta trabajar con otros artistas, creo que es una experiencia muy refrescante y de la que se puede aprender mucho. Realmente no aspiro a escribir para otros, pero sí escribir mis propias canciones, pudiendo ser de forma colaborativa. Pero no es fácil encontrar esa conexión con otra persona, y creo que en el indie y en España es algo poco frecuente.

¿Sigues comprando discos en formato físico?

En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato? Apenas compro discos, la verdad. El último que compré fue ‘Assume Form’ de James Blake.

¿Alguna canción ajena que pueda dar una pista sobre tus próximos pasos artísticos?

Algunas influencias en mis próximas canciones son Vagabon, Tei Shi, Blood Orange, Clairo o Caroline Polachek.