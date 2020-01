Le SuperHomard / Meadow Lane Park

El sello madrileño Elefant ha encontrado en los franceses Le SuperHomard otro de los grupos con los que identificar el sonido que han desarrollado en sus más de 25 años de existencia. Pese a que proyectos como La Bien Querida, Putochinomaricón y ahora Soleá Morente han dotado al sello de cierta diversidad, referentes como The Shangri-Las, Nancy & Lee, United States of America, Stereolab y Burt Bacharach han estado tradicionalmente vinculados a sus lanzamientos, y Le SuperHomard no son precisamente una excepción. Christophe Vaillant, creador principal en el grupo, dejaba atrás su era mod para formar esta banda junto a su hermano y un grupo de amigos. Mientras Vaillant se encarga de lo musical, las letras en inglés han sido escritas por las autoras inglesas Yoanna Claquin y Pandora Burgess, con el objetivo de evitar “el mal inglés que suelen tener las bandas francesas”. Completan el complejo estético la dulce voz de Julie Big, situando definitivamente al grupo en la estela de gente como Saint Etienne o Françoise Hardy; y una serie de arreglos entre lo orgánico y lo electrónico.

Es un cliché asociar “folk” a “campo” y “sintetizadores” a “ciudad”, pero ‘Meadow Lane Park’ contiene una curiosa lucha entre lo bucólico y su opuesto. A lo primero tiende la primera pista del disco, llamada por algo ‘In the Park’, y que suena misteriosa entre cuerdas, coros y arreglos. Más a lo segundo la machacona base que ya encontramos en el siguiente tema, el single ‘Springtime’. Pero lo curioso sucede cuando ambos caminos confluyen. ‘Door After Door’ es un tema que habla de alguien “perdido entre la multitud”, que sabe que su “tiempo en la ciudad se ha acabado”, pero cuyo destino está “en ningún lado”. Por muy bucólico que parezca el álbum, el también single ‘SDVB’ equilibra la balanza al poner sobre la mesa la importancia de los arpegios electrónicos. Su letra, de manera significativa, parece hablar del amor en la era digital.

Los retratos de un extraño hombre en traje a punto de cantar en un karaoke (‘Karaoking’) y los de un hombre con un “ingenio” y encanto fuera de lugar en medio de una fiesta con champagne (‘Elephant in the Room’) nos hacen pensar en Nina Persson. Sobre un fondo algo plano y cinético en el que los instrumentales están situados estratégicamente al principio, en medio y el final, destacan por su carácter inmediato -además de los sencillos mencionados- la urgente ‘Paper Girl’ y también el corte titular, que parece un medio tiempo orquestado pero -de nuevo- vira hacia los territorios de Stereolab. Le SuperHomard actúan este viernes 24 de enero en L’Hospitalet y el sábado 25 de enero en Madrid junto a Nos Miran y Linda Guilala.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Springtime’, ‘Paper Girl’, ‘Meadow Lane Park’, ‘SDVB’

Te gustará si te gusta: los primeros Cardigans, Cat’s Eyes, The Bird and The Bee

Escúchalo: Spotify