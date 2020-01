Eminem hace doblete en el top 1 británico y dejará sin top 1 a Halsey en EE UU

Eminem es el nuevo número 1 en álbumes de Reino Unido, como era de esperar, con su disco sorpresa ‘Music To Be Murdered By’. El álbum ha barrido al top 2, superando las 36.000 copias vendidas en una semana, lo cual tiene mucho mérito sin soporte físico: 10.000 son descargas tipo iTunes, el resto son puntos de streaming. En el top 2 quedan The Courtneers con 25.000 copias, dejando el camino libre para el 10º álbum de Eminem que llega al número 1 en las islas británicas, incluyendo un recopilatorio.

También el artista ocupa el top 1 en singles, y eso ha sido ya más ajustado: en concreto la batalla se ha decidido por tan solo 93 unidades. ‘Godzilla’ de Eminem junto al desaparecido Juice WRLD es el nuevo número 1 del artista en las islas con lo equivalente a 52.633 unidades, casi todo puntos de streaming. En el puesto 2 queda ‘The Box’ de Roddy Ricch con 52.540 copias, de momento sin llegar a la cima. En todo caso, es también el 10º single de Eminem que corona la lista de Reino Unido; y además entra al puesto 12 con ‘Those Kinda Nights’ con Ed Sheeran, y al 17 con ‘Darkness’.

En cuanto a Estados Unidos, este disco sorpresa supondrá que el gozo de Halsey quede en un pozo. De no existir este álbum, Halsey tendría bajo sus manos el número 1 asegurado para su nueva entrega, ‘Manic’, entre las 200.000 y las 220.000 copias. Sin embargo, la irrupción de ‘Music To Be Murdered By’ supondrá entre 270.000 y 290.000 unidades, dando la ventaja a Eminem. Este sábado podréis leer en JENESAISPOP nuestra crítica del disco de Eminem, y el lunes, la del de Halsey. Os avanzamos que ambos nos han sorprendido para bien, y muy bien.