Låpsley avanza con la ochentera ‘Womxn’ su primer disco en 4 años

Låpsley, uno de los jóvenes talentos más prometedores de 2016 -aunque su mayor éxito, ‘Station’, con más de 30 millones de reproducciones en Spotify, data de un año antes-, ha anunciado al fin su regreso con un nuevo disco que verá la luz el próximo 20 de marzo a través de XL Recordings.

El sucesor del notable ‘Long Way Home‘ es ‘Through Rain’ y, siguiendo con la temática acuática de título y portada, el single de 2019 ‘My Love Was Like the Rain’ forma parte del tracklist. Esta era la canción con la que Låpsley volvía el año pasado tras tres años y medio de silencio, una canción que, después de aparecer en el EP ‘These Elements’, será pista 2 de ‘Through Water’. Otro tema de aquel EP, ‘Ligne 3’, también está incluido.

Pero lo qe Låpsley presenta hoy de ‘Through Water es un tema completamente nuevo llamado ‘Womxn’, en el que usa una serie de sonidos ochenteros, con un punto tropical incluso, para expresar un mensaje de liberación. Canta: “hay una chica en tu interior diciendo que esta es una mala decisión, pero hay una mujer en ti que dice que es la verdad, me pregunto qué decirle a ella, me pregunto adónde quiero ir, dejo de juzgarla, le digo quien quiero ser”.

‘Through Water’:

01. Through Water

02. My Love Was Like the Rain

03. First

04. Ligne 3

05. Our Love is a Garden

06. Leeds Liverpool Canal

07. Sadness is a Shade of Blue

08. Womxn

09. Bonfire

10. Speaking of the End