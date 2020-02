La Canción del Día: DMA’s mutan en una suerte de New Order psicodélicos en ‘Life Is a Game of Changing’

A mitad de la ya pasada década de los 10s DMA’s se alzaron como la enésima esperanza para el brit-pop… con la pequeña –ínfima, casi– de que no eran británicos, sino australianos. Curiosamente –y quizá por eso mismo– este trío de Sidney ha resistido mejor el paso de los años que muchas de esas otras bandas inglesas que también suenan ocasionalmente a Oasis, Primal Scream, The Stone Roses o Happy Mondays. [Foto portada: McLean Stephenson.]

Lo cierto es que gracias a discos como ‘Hill’s End‘ (su debut de 2016) y, dos años después, ‘For Now’ (muy late-Oasis, pero con bonitos matices pop como los de la balada ‘In The Air‘), el grupo permanentemente ataviado con gorras de visera –para terminar de despistar, su estética es casi pokera– ha vivido una aceptación progresiva, consolidando una base de fans e incluso grabando y publicando un MTV Unplugged –sí, aún existe esto– el año pasado. Incansables trabajadores, en este 2020 cumplirán con su ciclo de un disco de estudio cada dos años y ya han anunciado el lanzamiento de ‘The Glow’ el próximo 24 de abril.

Un disco que han grabado con Stuart Price (Pet Shop Boys, Madonna, The Killers) a los mandos y que deja su impronta en la pátina sofisticada de sus nuevas canciones. Ya lo hacía en ‘Silver‘, primer adelanto lanzado a finales de 2019, un medio tiempo que explotaba de forma expansiva tras un delicado arranque. Y ahora ha vuelto a suceder, de manera aun más marcada, en ‘Life Is a Game of Changing’, segundo single del disco.

Marcada por una potentísima base rítmica bailable, la irrupción de la línea del bajo y las guitarras nos traen a la mente a New Order –no en vano Price también ha trabajado para el grupo de Manchester–, con ciertos toques de psicodelia en teclados y ambientaciones del estribillo y su coda final, consiguiendo una de las canciones más pintonas y excitantes en la carrera de DMA’s. El atractivo “pack” lo completa un bonito vídeo filmado por Bill Bleakley y protagonizado por la agitada vida de unos jóvenes en Bangkok. Sin duda, esperamos que ‘The Glow’ esté a la altura de tan poderoso avance.

Tracklist de ‘The Glow’:

1. Never Before

2. The Glow

3. Silver

4. Life Is A Game of Changing

5. Criminals

6. Strangers

7. Learning Alive

8. Hello Girlfriend

9. Appointment

10. Round & Around

11. Cobracaine



