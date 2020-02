The Weeknd logra su primer single top 1 en Reino Unido, tras 9 años de carrera

Corría el año 2011 cuando The Weeknd lanzaba al mercado su primera mixtape. Han tenido que pasar casi 10 años para que el proyecto de Abel Tesfaye consiga su primer single número 1 en Reino Unido, con ‘Blinding Lights’. Además, este éxito ha sido de los bonitos, de los que se cuecen poco a poco y no en la primera semana.

La canción, que apareció en nuestra lista de mejores canciones de 2019 pese a su tardía edición el 29 de noviembre del año pasado, entró al puesto 12 en Reino Unido entonces. Bajó al 17, luego al 20 y luego al 41: parecía sentenciada. Sin embargo, una vez pasada la Navidad ha remontado y ha llegado al puesto 1 en su décima semana de permanencia. La propia OCC apunta a lo extraño del “chart run”: 12-17-20-41-11-10-8-4-2-1.

Pese a que es el primer número 1 para Abel Tesfaye en las islas, no es ni mucho menos su primer hit por allí. En verdad ‘The Hills’ y ‘Can’t Feel My Face’ llegaron al número 3 en 2015 y ‘Starboy’ fue número 2 en 2016, entre algún que otro top 10. Hasta 36 canciones de The Weeknd han llegado al top 100 británico, siendo el tercer artista canadiense de la historia con más top 100 en Reino Unido por detrás de Drake (94) y Justin Bieber (59). Los tres se han beneficiado de la era en que el número de canciones por artista en el top 100 era ilimitado (ya no lo es, está restringido a tres).

The Weeknd sí había sido número 1 en álbumes en Reino Unido, en concreto con ‘Beauty Behind the Madness‘.