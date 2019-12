The Weeknd triunfa pero aburre con ‘Heartless’… y más o menos convence con ‘Blinding Lights’

Parte de la redacción evalúa los dos singles con los que The Weeknd ha regresado a la actividad musical.

“Después del positivo sorpresón que supuso ‘Starboy’, había ganas de comprobar si The Weeknd decidía avanzar más en su papel de nueva estrella del pop, en el sentido más amplio del concepto, o si regresaba a sus inicios más oscuros y experimentales, esos que recuperó en buena medida con ‘My Dear Melancholy,‘. Y Abel Tesfaye ha debido pensar “¿por qué elegir, si puedo hacer ambas cosas?” Eso parece querer decirnos con los dos singles publicados días atrás: mientras que ‘Heartless’ entra casi en lo canónico dentro del R&B-rap sofocante y sinuoso de su primera trilogía de mixtapes, ‘Blinding Lights’ apuesta por el estilo retro ochentero a lo Kavinsky e Italians Do It Better. Este tema, a pesar de remitir a elementos harto sobados, resulta ser vibrante (casi euforizante), un buen número de pop bailable y atemporal. En cambio el primero, pese a su innegable gancho, resulta mucho menos excitante. Paradójicamente, el clip recién estrenado para ‘Heartless’, un excesivo y delirante viaje psicotrópico por las calles de Las Vegas, tiene mucha más miga e interés que el publirreportaje que, entendemos, es el vídeo oficial para ‘Blinding Lights'”. Raúl Guillén.

“¿Tiene The Weeknd grandes singles? Sí: ‘Starboy’, ‘Reminder’, ‘I Feel it Coming’ o ‘Can’t Feel My Face’ son cuatro ejemplos. ‘Starboy’ es también un buen álbum de pop entretenido casi de principio a fin pese a su extensa duración. Dicho esto, nada de lo que ha hecho Abel Tesfaye en su carrera post-‘Trilogy’ me ha deslumbrado ni parecido esencial de ninguna manera, y la firma de Max Martin en muchas de sus canciones siempre se termina notando. Quizá por eso no termino de ver en The Weeknd a un artista auténtico, y quizá por eso ‘Blinding Lights’ me parezca un regreso cínico al pop ochentero, sin que la personalidad de Tesfaye asome por ninguna parte. ‘Heartless’, mucho más formulaica en su aproximación al hip-hop, es incluso menos interesante con todas sus menciones a la fama, el dinero y las modelos, que Tesfaye sigue sin abandonar. Junto a Ed Sheeran, The Weeknd es uno de los artistas pop actuales que menos me interesan, y estas dos canciones nuevas no van a hacer nada para remediarlo”. Jordi Bardají

“No sabía que una superestrella pop del tamaño de The Weeknd pudiera permitirse seguir haciendo exactamente la misma canción que hace 10 años. Ni Taylor Swift, ni Ed Sheeran, ni Kanye West, ni Ariana Grande están haciendo ahora mismo nada parecido a lo que en el inicio de sus carreras. Por eso es tan deprimente enfrentarse a algo como ‘Heartless’, en la que lo mejor que puede decirse es que hace honor a su nombre; y lo es más aún que la canción esté siendo un éxito comercial (top 2 en el global de Spotify, glups). Al menos tenemos ‘Blinding Lights’. No es exactamente la Madonna de ‘Burning Up’, no es exactamente ‘I’m So Excited’ de The Pointer Sisters, no es exactamente la producción de Giorgio Moroder de ’Flashdance’, pero parece contener elementos de estas canciones, todas ellas editadas con meses de diferencia entre el otoño de 1982 y la primavera de 1983. En realidad, me recuerda sobre todo a una grabación coetánea que no he conseguido recordar. ¿Por eso estaré tan enganchado? Help!”. Sebas E. Alonso.



