Varapalo a la industria mundial del vinilo: incendio en Apollo Masters

Si ya se hablaba de saturación en las fábricas de vinilos, debido al pequeño pero constante auge de este formato, las noticias que llegan esta tarde desde California no pueden ser peores. Apollo Masters, una de las dos únicas fábricas del mundo que producen el barniz necesario para la construcción del producto, un tipo de laca, ha sufrido un grave incendio.

En un comunicado Apollo Masters celebra que sus empleados estén a salvo, pero informa de que el fuego ha sido “devastador” y las instalaciones están “completamente destruidas”. Desde fábricas de vinilos como Duplication aseguran que esto es “un desastre para la industria de impresión de vinilos” y que se van a tener que reducir drásticamente las operaciones. En declaraciones a Pitchfork se ha dicho que esto va a afectar directamente “a todas las fábricas de vinilos, sellos, artistas, ingenieros, etcétera” a nivel global. Además, se informa de que la única otra fábrica que hace esta laca, está en Japón y ya estaba sobresaturada ANTES -sic- de este incendio.

En resumidas cuentas, si habéis tenido alguna dificultad para haceros con cierto vinilo que no terminaba de salir editado o llegaros a casa; o si habías notado un enorme lapso entre una edición digital y su correspondiente en vinilo, el problema no ha hecho sino agravarse con este incidente. Que a nadie le extrañe que algún lanzamiento decida retrasarse debido al incendio.

Disaster for the vinyl pressing industry. Apollo Masters has burned to the ground. There will be a lacquer shortage and possibly plants having to close or scale back operations for a while. Very distressing news #vinylpressing #vinyl #lacquers https://t.co/HNWFQxDsFg

— duplication.ca Analogue Media (@duplicationca) February 7, 2020