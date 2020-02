Tegan and Sara / Hey, I’m Just Like You

El paso dado por Tegan and Sara en su noveno disco no es el habitual. En lugar de seguir explorando el sonido electropop de sus dos últimos trabajos, ‘Heartthrob‘ (2013) y ‘Love You to Death‘, las hermanas han vuelto a los orígenes de su música de manera bastante literal: en concreto han retomado unas viejas cintas que descubrieron durante la redacción de su libro de memorias y que, compuestas por “docenas de canciones” que habían grabado cuando eran adolescentes, llevaban acumulando polvo dos décadas. El enfoque de las canadienses de cara a estas pistas ha sido modificarlas solo un poco para mantener su “esencia original”, y re-grabarlas a su edad, ya como mujeres adultas.

Las canciones de ‘Hey, I’m Just Like You’ suenan a la época en que fueron escritas, a los 90 del post-grunge, el emo y del punk californiano (el single ‘I’ll Be Back Someday’ es todo un chute de energía), pero también un poco a los tiempos en que Kelly Clarkson y Ashlee Simpson eran rockeras (el gran tema de apertura ‘Hold My Breath Until I Die’) y por supuesto a las primeras Tegan and Sara, que debutaran solo unos años después que muchas de estas canciones fueran escritas (‘Don’t Believe the Things They Tell You (They Lie)’, ojito con los títulos, data de 1996). A menudo los teclados ochenteros (‘Hey, I’m Just Like You’) emergen para recordarnos que Tegan and Sara se han atrevido a sonar tan pop como un álbum de la última Taylor Swift, e incluso hay en el álbum espacio para las cuerdas (‘Hello, I’m Right Here’) o para una buena canción tan “rock de estadio” como ‘I Know I’m Not the Only One’.

Las contradicciones propias de la adolescencia también están presentes en las letras de estas canciones, aunque Tegan and Sara ofrecen una perspectiva no tan habitual en el pop. Ser una adolescente lesbiana a mediados de los 90 no era fácil y si las gemelas vivían entonces dentro del armario -con todo el odio a unas mismas y la baja autoestima que eso conlleva-, tomaban drogas, se saltaban clases y mentían a sus padres sobre todo esto, todos estos temas están plasmados en ‘Hey, I’m Just Like You’ con cierta amargura (“perdón por llegar tarde, pero estaba triste”) pero sin melodramas. Si ‘Hello, I’m Right Here’ habla sobre ser rechazada por una mujer que no les corresponde, otros temas del álbum como ‘I Don’t Owe You Anything’ buscan simplemente esa “caricia” que les ha sido negada. En este sentido cabe destacar la acústica ‘Please Help Me’, que en base a una melodía preciosa, clama: “¿por qué siento que no pertenezco a ningún sitio? ¿Qué ocurrirá si me convierto en todo aquello que me juré a mí misma no ser?” No habrá pocos que se sientan identificados con su mensaje.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Hold My Breath Until I Die’, ‘I’ll Be Back Someday’, ‘I’m Know Not the Only One’, ‘Please Help Me’

Te gustará si te gusta: el emo-rock de finales de los 90 / principios de los 2000