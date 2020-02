La Canción del Día: Lisasinson dedican la punk-pop ‘Atasco’ a las mujeres que ya no están

Lisasinson han despuntado en la escena musical de nuestra país gracias a la pegada de ‘Barakaldo’, y ahora han vuelto a llamar la atención con otro single de dos canciones publicado en Elefant. La principal se llama ‘Atasco’ y aunque Miriam (voz y guitarra), Mar (voz y guitarra), María (batería y coros) y Roser (bajo y coros) también son de Valencia, esto no tiene (casi) nada que ver con el “Atasco” al que cantaban La Plata.

La canción parece comenzar inofensiva como un buen himno de “girl group”, pero pronto entra el puntazo punk-pop mientras la letra se debate entre lo tristón y lo agresivo. Escuchamos frases con cierta violencia reprimida como “Me gustaría aprender a insultar / Y aguantar la mirada hasta el final” o “Me gustaría aprender a pegar / Como lo hacen los chicos al salir del bar”… solo porque la canción está dedicada según la web de su sello “a las mujeres que ya no están”. El tema suena así también triste y melancólico cuando se estribillo repite “Las chicas ya no volverán / No volverán a bailar jamás”, con el gancho melódico de los primeros Kokoshca, de ‘La fuerza’ a la propia ‘No volveré’.

La cara B de este single, llamada ‘Casamiento’, sigue más o menos la misma línea temática, tomando prestada una frase de Lisa Simpson: “A mí no me preguntes / Sólo soy una chica”. La referencia a las riot-grrrls es evidente, pese a que su vídeo haya optado por el colorido collage. Lisasinson actúan el 15 de febrero en Burriana y el día 22 en Valencia. Detalles, aquí.



