El careto de Billie Eilish, el traje de Thimotée Chalamet, la falsa caída de Jason Derulo: los mejores memes de los Oscar 2020

Como es ya tradicional en una gala de premios como los Oscar, además de su palmarés y las actuaciones que tuvieron lugar en ella, es imprescindible reseñar sus mejores momentos en forma de meme, que dan casi tanto que hablar como la sonora campanada que han dado el surcoreano Bong Joon-ho y su peliculón ‘Parásitos’. Aquí va una selección de nuestros favoritos:

La “pillada” a Bong Joon-ho

El inesperado ganador de los Oscar 2020 a Mejor película, Mejor dirección y Mejor guión original (el de Mejor película internacional parecía de cajón) no podía evitar la expresión de perplejidad en su rostro. De hecho, es impagable el vídeo en el que contempla la estatuilla de fondo, mientras sus productores dan las gracias.

bong joon ho admiring his oscar is literally the most wholesome thing ever 🥺 #Oscars pic.twitter.com/rnaEFikdyz — lindsey rainbolt (@lindsrainbolt) February 10, 2020

El careto de Billie Eilish como actitud vital

Uno de los momentos más supuestamente hilarante de la gala fue la presentación del Oscar a Mejor diseño de vestuario por parte de las cómicas Maya Rudolph y Kristen Wiig. Al menos para Tom Hanks o Penélope Cruz, que se partían en primera fila. Los gestos de Billie Eilish, sin embargo, denotaban que no estaba precisamente disfrutando de ese momento musical. En su careto se puede leer “OK Boomer” desde aquí, y está sirviendo ya como icono de memes.

Maya Rudolph and Kristen Wiig are having the most fun humanly possible. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/B01ZABKPKB — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Billie Eilish's confused reaction to Maya Rudolph and Kristen Wiig is my life mood #oscars #oscars2020 pic.twitter.com/XaApD4AVnz — Jessica Lynch (@jesskalynch) February 10, 2020

James Corden y Rebel Wilson reivindican ‘Cats’

Desde luego, el responsable de decidir quién y cómo entregaría los premios se coronó en esta gala. Porque si lo de Rudolph/Wiig fue bizarro, lo de James Corden y Rebel Wilson retomando su papel en la justamente vilipendiada ‘Cats’ fue de traca. Especialmente el numerito que dedicaron al respetable jugando con el micro. Perfecto para que el meme del careto de Billie Eilish haya encontrado uno de sus primeros usos.

James Corden and Rebel Wilson just walked out onto the #Oscars stage in full CATS regalia, holding up their hands in kitty-paw pose. And our entire room full of ceremony-watchers went "OH NOOOOOOOOOOOOO" in a single collected breath of awestruck horror. pic.twitter.com/mSwN9BoZ3b — Tasha Robinson (@TashaRobinson) February 10, 2020

Scorsese, perdido en la música de Eminem

La aparición de Eminem para interpretar ‘Lose Yourself’ 18 años después de ganar el Oscar a Mejor canción fue casi tan sorprendente como los premios de ‘Parásitos’. A pesar de eso, puede que no fuera plato de gusto para toda la platea: si la cara de Idina Menzel (‘Frozen’) ya es inenarrable, Martin Scorsese aprovechó directamente parta echarse un sueñecito. Y, de nuevo, #billieeilishface.

tfw u lose urself in the music pic.twitter.com/aMUv4Ibgc7 — I am once again asking for [TK] (@rosadona) February 10, 2020

scorsese’s reaction to lose yourself i’m actually gonna piss myself pic.twitter.com/hHZbfwrvPw — nat (@laserqeusts) February 10, 2020

*Canta Eminem #Oscars #Oscar2020 Martin Scorsese: No entiendo esta música de jóvenes. Billie Elish: No entiendo esta música de viejos. pic.twitter.com/oFcHS1E06R — Junior_Sarmiento (@Junior_561) February 10, 2020

¿Jason Derulo “vuelve” a caerse en una gala?

El pobre Jason Derulo se cayó una vez por unas escaleras en una alfombra roja. Fue en Cannes 2011 pero, por lo que sea, de cuando en cuando su espectacular imagen vuelve a aparecer como meme en cuanto hay un festejo global, como estos Oscar, y alguien tiene que desmentirlo. Así que no, Derulo no se ha “vuelto” a caer en una gala, pero… ¿y lo que nos riamos?

In a shocking turn of events, Jason Derulo has just FALLEN off the stairs at the #Oscars. pic.twitter.com/s3HURB94bs — The Pop Hub (@ThePopHub) February 9, 2020

jason derulo at every award showpic.twitter.com/rheWmCNrnN — Snolly (@snollygoster123) February 9, 2020

BREAKING NEWS: it appears jason derulo has just fallen down the joker stairs pic.twitter.com/u7hLSOEgIM — kathleen (@kathleen_hanley) February 9, 2020

Jason Derulo when Parasite won pic.twitter.com/ObCGGpVZm1 — Henry (@realHenryB) February 10, 2020

“Hola, soy Timothée Chalamet. ¿Diesel o Super?”

Otro gran “triunfador” de estos Oscar 2020 ha sido Timothée Chalamet. Y es que el co-protagonista de ‘Call Me By Your Name’, pese a no optar a ningún galardón, está dando que hablar como el que más gracias al traje de Prada que lució en la gala. Un look que muchos han visto sospechosamente parecido al de un empleado de gasolinera, un aparcacoches o un guardia de seguridad. Pobre muchacho. Para uno que intenta salir del aburrido canon de smoking con pajarita…

Congrats Timothée Chalamet for his promotion to gas station manager #Oscars pic.twitter.com/7pvdyYhXSb — The Ringer (@ringer) February 10, 2020

Timothée Chalamet will be working a shift as a janitor tonight at the Oscars! Good work Timothée! #Oscar2020 pic.twitter.com/dW44seQ9Ez — alex (@chalavelour) February 10, 2020

#Oscars timothee chalamet giving you aye Sylvester realness today on the red carpet. pic.twitter.com/9dEDYx80Ir — i think your vagina may need an exorcism (@davypalmer) February 10, 2020

El lookazo de Billy Porter… con una cara B

El actor Billy Porter, conocido por su papel protagonista en la serie ‘Pose‘ y que anoche actuó junto a Janelle Monáe, es incluso más atrevido que Chalamet con sus looks en las alfombras rojas. No ha sido menos en estos Oscar 2020, donde lucía un top de plumas doradas y una enorme falda estampada con plataformas. Tanto ha impactado que hasta piden que cambien la estatuilla de los premios por una con esa figura suya. Pero claro, ese riesgo tiene su “cara B” y también debió pasar más frío que el que se va a bañar. Así, como decía un maravilloso tuit, consiguió reunir su look con el de la gente que tuiteaba sobre él en esos momentos.

Petition to make Billy Porter the new #Oscars statue pic.twitter.com/2Hh1SL106S — whembley (@whembleysewell) February 9, 2020

Billy Porter has somehow managed to master both being at the #Oscars and what people look like tweeting about it pic.twitter.com/1DpxpRx5Ht — Nooruddean (@BeardedGenius) February 9, 2020

La siempre imprevisible alfombra roja

Y es que la dichosa alfombra roja es fuente inagotable de memes. A los anteriores hay que sumar también el del look “tarta” de una de las triunfadoras de la noche, Laura Dern; el look “lasaña” de la ya mencionada Kristen Wiig; y el look “Wario” de Spike Jonze.