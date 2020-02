De ‘Graceland’ al mundo: adiós a Joseph Shabalala de Ladysmith Black Mambazo

The Associated Press informa hoy sobre el fallecimiento de Joseph Shabalala, cantante y compositor principal del coro sudafricano Ladysmith Black Mambazo. El deceso de Shabalala se ha producido en un hospital de Pretoria, en Sudáfrica, después de varios años en los que el músico ha padecido mala salud, obligándole esta a retirarse del coro en 2014. Esta circunstancia no impidió a Shabalala seguir realizando apariciones públicas junto al coro en los últimos tiempos.

Nacido en una granja de Tugela en 1941, 18 años después Shabalala fundaría Ladysmith Black Mambazo, el primer grupo africano en obtener un Disco de Oro con su debut de 1973 ‘Amabutho’. Sin embargo, el momento de gloria para el coro llegaría unos años después, con su colaboración en el multimillonario ‘Graceland’ de Paul Simon. Shabalala aparece como co-autor y corista en ‘Homeless’ y el que fue el cuarto single del álbum, ‘Diamonds on the Soles of Her Shoes’, y tras esta colaboración, Simon llevó a Ladysmith Black Mambazo de gira por todo el globo. Pero su alianza no acabó ahí: Simon produjo más tarde varios álbumes del grupo, entre ellos el ganador de un Grammy ‘Shaka Zulu’, de 1987. Ladysmith Black Mambazo obtendría otros cuatro Grammys a lo largo de su carrera.

Este coro sudafricano de reconocimiento mundial, que cuenta con una discografía inabarcable centrada en los estilos de canto zulú isicathamiya y mbube, colaboró también con Dolly Parton en su versión de ‘Peace Train’ de Cat Stevens de 1973, y con otros artistas como Stevie Wonder, Sarah McLachlan o Emmylou Harris. Además, su música ha sido usada en películas como ‘Moonwalker’ de Michael Jackson o ‘Do It a Cappella’ de Spike Lee y el grupo ha participado en las bandas sonoras de ‘El rey león, parte 2’, ‘Coming to America’ de Eddie Murphy, ‘Una árida estación blanca’ de Marlon Brando o ‘Invictus’ de Clint Eastwood.