Qué se sabe de la 4ª temporada de ‘Stranger Things’, que estrena tráiler

Netflix seguirá estirando el chicle de ‘Stranger Things‘ una temporada más y, tras confirmar el pasado mes de septiembre la renovación de la serie por una cuarta temporada, la plataforma de largometrajes y series en streaming ha estrenado el primer tráiler oficial de esta. Y si entonces la serie daba a entender en sus redes que la trama de su cuarta temporada no tendría lugar en Hawkins, el vídeo publicado hoy lleva el título de “desde Rusia con amor”. Y muestra a un grupo de hombres trabajando en una vía de tren bajo el gélido invierno ruso, entre ellos a uno de los personajes que creíamos desaparecidos después de los sucesos acontecidos en la temporada anterior.

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’? El rodaje comenzó el pasado mes de octubre y, según We Got this Covered, esta cuarta temporada podría estrenarse en dos partes, la segunda de las cuales correspondería a la quinta. Las principales razones de esta decisión -aún por confirmar- es que los hermanos Duffer querrían alargar la trama de la serie para no dejarse cabos sueltos de cara a su conclusión, pero también aprovechar al máximo su tirón comercial.

Por otro lado, y aunque aún no se conoce fecha de estreno de esta cuarta temporada, los fans de la serie ya manejan sus propias teorías al respecto, como recoge NME. Al investigar los detalles de un vídeo, un fan de Reddit ha llegado a la conclusión de que la serie podría estrenarse el día 3 de abril, lo que daría bola a la idea de que la temporada estará ambientada en el año 1986, cuando sucedió el desastre de Chernobyl. Existe una teoría según la cual el desastre nuclear afectará a la próxima temporada de la serie, y ahora que se ha confirmado que esta tendrá lugar en Rusia (al menos en parte), puede que no vaya del todo desencaminada.