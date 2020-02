Muere a los 40 años Jacob Thiele, ex integrante de The Faint

Jacob Thiele, el que fuera tecladista de The Faint desde finales de 1998 hasta 2016, es decir, durante la época de mayor popularidad de la banda tras la publicación, por ejemplo, de su celebrado álbum de 2001 ‘Danse Macabre’, ha muerto a los 40 años, ha confirmado el grupo en un comunicado de Facebook. Se desconoce causa por el momento.

El grupo ha escrito: “Estamos devastados por haber perdido a nuestro querido amigo Jacob Thiele. Era amable, aventurero, alegre y divertido. Él fue un verdadero pionero de los sintetizadores y The Faint nunca habría sonado igual sin él. Fuimos increíblemente afortunados de haber compartido tiempo con él”.

Thiele, que también formaba parte de la banda Depressed Buttons junto a otros miembros de The Faint, fue sin duda uno de los componentes clave de la banda al haber participado en todos sus mejores discos, no solo en aquel ‘Danse Macabre’ que se reeditaba sorprendentemente en 2012, sino también de ‘Blank-Wave Arcade’, ‘Wet from Birth’ o ‘Fasciinatiion’. Hoy el sonido de la banda, que como decíamos entonces, parecía un cruce entre el “electroclash de Miss Kittin, el post-punk de Franz Ferdinand y y el punk-funk de The Rapture”, sería imposible de entender sin la contribución de Thiele. Os dejamos con el hitazo que era ‘I Disappear’, de 2004. Ya sin Thiele, The Faint publicaron el álbum ‘Egowerk’ en 2019.