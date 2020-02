La Canción Del Día: el monólogo interior de La Roux en ‘Do You Feel’ no necesita un estribillo

Ajena a las modas, La Roux ha publicado un álbum de puro funk y música disco que recuerda a los ritmos go-go de Grace Jones en ‘Slave to the Rhythm‘ pero también un poco a ‘My Jamaican Guy‘, y que también remite a los 70 y 80 de Chic o Michael Jackson. ‘Supervision‘ aglutina estas (posibles) influencias en un trabajo colorido, rico y diáfano como un día de verano que además deja una serie de canciones bastante adictivas como la que nos ocupa hoy.

Ya habíamos destacado ‘Do You Feel’, la pista 2 de ‘Supervision’, en nuestra crítica del álbum por varias razones. La canción carece de un estribillo exacto, pero en su lugar va creciéndose poco a poco mediante una serie de estrofas (“oh don’t you find, that when you learn, there is a high”) que se van sucediendo al tiempo que el exquisito “groove” creado por Elly Jackson mantiene el interés con diversos detalles. El punto de inflexión en ‘Do You Feel’ llega de mano de un verso nuevo (“do you feel like you’ve forgotten something”) que, a base de repetirse y de solaparse con una melodía anterior, lo cual crea un efecto hipnótico, lleva el tema definitivamente a su cumbre. El falsete final, que parece guiar el tema hacia un maravilloso horizonte, solo es la guinda del pastel.

¿Y a qué “tú” se refiere Elly en ‘Do You Feel’? Podría ser a su ex novia, pues su ruptura ha inspirado las letras del álbum en parte. A ella parece dirigirse la británica cuando canta “cuando te quedas callada, te dejo algo de espacio en el que esconderte, porque sé que es más difícil para ti que para mí”. Pero el verso final, con sus referencias a lo binario y sus preguntas existenciales, apunta a que estamos ante un monólogo interior realizado en segunda persona. Un monólogo, en cualquier caso, irresistible.