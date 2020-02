Sen Senra vende más que Green Day en España

Sen Senra había logrado colocarse en el puesto 42 de la lista de streaming en España con ‘Sensaciones‘, pero hoy consigue apuntarse una posición mucho mejor gracias a su bonita edición física, también disponible junto a unas zapatillas de andar por casa (lo típico). Gracias al éxito de la pre-venta de ‘Sensaciones’, el tercer disco del cantante gallego entra hoy directamente en el número 6 de la lista de ventas española. Ya es más de lo que pueden decir Green Day con su último lanzamiento.

Una posición por delante de Sen Senra entran de hecho Green Day con su nuevo trabajo, ‘Father of All Motherfuckers‘, que ha sido top 1 en Reino Unido y lo será con toda probabilidad en Estados Unidos cuando se actualicen sus listas en algún momento de las próximas horas. ‘Father of All Motherfuckers’, que también es top 29 en streaming, empeora ligeramente el dato de ‘Revolution Radio’, que fue top 6, y no repite el número 1 alcanzado por ’21st Century Breakdown’ en el lejano 2009. Curiosamente, ‘American Idiot’ solo fue top 22 en España, a pesar de que es el disco de Green Day más vendido.

En cuanto al resto de entradas hay que destacar el éxito de ‘Nace el infarto’ de Ciudad Jara, la nueva banda de Pablo Sánchez de La Raíz, que entra en el 2 solo bloqueado del número 1 por David Bisbal y es también la mayor entrada de la semana en la lista de streaming: número 6. Por otro lado, ‘Las rutas desiertas’ de Diego Vasallo entra en el número 33, ‘Quadra Nuclear Blast’ de Sepultura en el 40, ‘Never Not Together’ de Nada Surf en el 41, ‘Classic’ de Hauser en el 62, ‘Live from London’ de Gary Moore en el 75, la banda sonora de ‘Joker’ por Hildur Guđnadóttir en el 79 tras su éxito en los Oscar, ‘Black Pumas’ de Black Pumas en el 81, ‘Sola con mis monstruos’ de Mon Laferte en el 88 y ‘Live at the Royal Albert Hall 1974’ de Bryan Ferry en el 99.

Finalmente en la tabla de streaming, que sigue liderada por Myke Towers, entran, además de los mencionados, el disco de la gala 4 de OT2020 (9) y ‘Alter Ego’ de Prince Royce (70), mientras la subida más importante de la semana la firman Arnau Griso con ‘Revolución bananera’, que sube del 64 al 39.