Nicolas Godin: “Cumplí los sueños de mi infancia gracias a ‘Moon Safari'”

Después de ‘Le voyage dans la lune’ (2012), inspirado en la mítica cinta de principios del siglo XX de Georges Méliès, Air grabaron otra banda sonora, ‘Music for Museum’ (2014) y publicaron un recopilatorio en 2016. Pero Nicolas Godin está claramente concentrado en su carrera en solitario. Tras el acústico ‘Contrepoint’ (2015) ha publicado el interesante ‘Concrete and Glass‘, en el que cada pista se inspira en un edificio conocido, recordando sus pinitos como arquitecto cuando no había triunfado en el mundo de la música. Permanecen su visión “espacial” de la producción, la intencionalidad cinética y la relación con otras artes, como nos cuenta él mismo, cuyo punto de partida en esta ocasión fue componer para las exposiciones de su colega Xavier Veilhan. Hablamos con Nicolas sobre conceptos y también sobre las pistas más pop de este álbum que no ha querido extraer como singles. Foto: Camille Vivier.

Siempre te han interesado la arquitectura y la música y siempre has entendido tu música como “espacial”. ¿Crees que ‘Concrete and Glass’ es definitivamente el disco que une ambas disciplinas, o seguirás trabajando en la misma idea en el futuro?

Creo que siempre he hecho todos mis discos desde una idea espacial. El hecho de que este disco sea una referencia directa a la arquitectura se debe a que compuse cada pista como homenaje a edificios famosos. Mi amigo el artista Xavier Veilhan me pidió componer música para sus exposiciones en esos edificios. Considerando que intento cambiar de estilo de disco a disco, no creo que siga ese camino para el próximo álbum, pero depende de lo que me salga de dentro.

¿Crees que ver la música como la arquitectura, como “un espacio entre cosas”, hace sonar tu música sonar así de relajada? ¿O crees que hay más tensión de la que percibimos?

Siempre ha sido importante para mí que haya espacio entre los sonidos, para que puedas escuchar todo lo que está en el disco. Si no lo oyeras sería como si no existiera. Ese proceso da esa impresión de equilibrio que te da esa sensación “relajada” cuando escuchas la canción.

Ya has explicado que ‘The Border’ se inspira en el trabajo de Ludwig Mies van der Rohe en el Pabellón de Barcelona. Por lo que has venido diciendo, ¿la canción habla de la libertad como el lugar? Algo como “The Border” no puede sino sonar a la crisis de los refugiados ahora mismo…

Sí, esta canción tiene diferentes significados. Lo que me gusta del arte es cuando partes de un punto de vista particular y se transforma en algo universal. Creo que la crisis de los refugiados es algo que todos tenemos en mente, cuando vas al estudio también está ahí contigo, y cuando creas algo.

El disco se ha promocionado con ‘The Border’ y ‘The Foundation’. Puedo entender por qué algo llamado “The Foundation’ es uno de los singles principales, ¿pero no te parece que ‘Back to Your Heart’ o ‘We Forgot Love’ tenían más potencial?

Estoy totalmente de acuerdo. ‘The Border’ es mi canción favorita del disco, así que quería que lo primero que escuchara la gente fuera lo que me gusta más. Para el resto, ya dejo a la compañía de discos elegir.

Hay cierta vibración de los años 70, de Brill Building, en ‘Back to Your Heart’, ¿no? ¿Es una cuestión de melodía, instrumentación, el tipo de voz…?

Creo que se debe a la progresión de acordes. Son muy jazzy si los tocas a piano, y todos aquellos grandes compositores del Brill Building tenían un background muy jazz. Puedes escuchar ese tipo de acordes más claramente en el solo de saxo de la última pista, ‘Cité Radieuse’.



Por otro lado, ‘We Forgot Love’ me hizo pensar más en los 90, en trip hop e incluso sonidos ambient. ¿Algo que nos puedas contar sobre esta canción tan delicada, si fue fácil de escribir o fue cambiando de forma y estructura?

Al principio era una canción de soul con un arreglo tradicional. En el momento en el que logré que Kadhja Bonet le pusiera la voz, me acordé de mi Memory Moog y decidí grabar un nuevo arreglo solo con el Memory Moog. Me emocionó mucho llevarlo de vuelta al estudio.

Tanto Kadhja Bonet como Kate NV tienen voces muy bonitas, ¿alguna recomendación suya que nos puedas hacer?

De Kadhka Bonet ‘Honeycomb’ y de Kate NV, ‘Kata’.







¿Qué nos puedes contar sobre el tratamiento dado a tu propia voz? ¿Siempre tuvo un vocoder por ejemplo en ‘What Makes Me Think About You’?

Sí, creo que mi voz siempre tiene que sonar a través de un vocoder, es mi legado. Para esta canción usé un vocoder que nunca había utilizado, es el EMS 2000. Mola mucho y es tradicional, old school.

“Versalles es como si atravesaras un espejo y estuvieras en una tierra soñada, paralela a la realidad”

Acerca del vídeo de ‘Catch Yourself’, ¿por qué el Palacio de Versalles es tu “lugar favorito del planeta”? ¿Y cuál sería el segundo?

Los jardines de ese palacio, especialmente en la parte de María Antonieta, es donde crecí. Solía ir mucho allí de pequeño. El lugar es mágico, es como si atravesaras un espejo y estuvieras en una tierra soñada, paralela a la realidad. El otro lugar que elegiría sería la parte de campo de Kyoto en Japón.

Siempre he admirado a los artistas que hacen los discos por la música en sí, no para salir de gira: Kate Bush, Bowie, Tracey Thorn… ¿Qué piensas tú? ¿Harás una gira con cantantes con este disco o has hecho el disco por la música en sí?

Ya he hecho 4 conciertos y he empezado a recibir ofertas. Es divertido tocar en vivo. Como he dicho antes, el espacio entre las canciones nos deja tener mucha libertad. Sobre todo porque no utilizamos ordenadores, por lo que podemos improvisar.

“Nunca se me ha dado bien la música de baile, me influyó más Portishead”

¿Viste la peli ‘Eden’ sobre la escena francesa? Air pueden haber pertenecido a una escena diferente, pero fueron mencionados un montón de veces durante la promoción, ya que era la misma gente la que escuchaba vuestros discos que los del film.

No he visto ‘Eden’. Fui muy feliz por estar en el lugar correcto en el momento correcto. París en 1995 era muy excitante, pero nunca se me ha dado bien la música de baile, me influyó más Portishead.

‘Moon Safari’ suele estar en las listas de “lo mejor de los 90”. No sé si las sueles mirar…

Huy, no, nunca miro ese tipo de listas, pero sé que ‘Moon Safari’ es un clásico, cumplí los sueños de mi infancia gracias a este disco.

¿Qué disco de Air dirías que está más infravalorado o fue eclipsado por la influencia de ‘Moon Safari’? ¿De cuál estás más orgulloso?

El que menos me gusta es ‘Love 2’, pero creo que ‘Pocket Symphony’ está un poco infravalorado.

“Incluso cuando era joven me sentía un “outsider”, así que no me preocupa mucho envejecer”

En este disco no querías sonar “como alguien mayor haciéndose un lifting”, y mencionaste el disco de jungle de Bowie como ejemplo de lo que no querías hacer. Sobre el debate del “ageism”, ¿crees que el modo en que los artistas envejecen o el modo en que el público los percibe va a cambiar en el futuro?

El reto es renovarte a ti mismo sin perder tu esencia. Eso es lo que intento hacer, pero incluso cuando era joven me sentía un “outsider”, así que no me preocupa mucho envejecer. Mi objetivo era y todavía es ser atemporal.

¿Te interesa el pop de hoy? ¿Prestas atención a lo que hay en las listas o es popular en las playlists?

Sí, me sigo enterando de lo que pasa a través de mis hijos y amigos.