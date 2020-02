El físico importa: esto no es solo un disco en directo de Vega, precisamente

Vega ha publicado esta semana un disco en directo grabado en Joy Eslava a finales del año pasado, cerrando la gira de ‘La reina pez‘ pero siendo un recorrido por casi toda su carrera, por unas razones o por otras. Se ha hecho una edición limitada a 1.500 unidades, que se va a acabar muy rápidamente, hasta el punto de que Vega ha tenido que distribuir en tiendas algo de la partida que había guardado para el puesto de “merchan” de sus directos. ¿De un doble CD en directo y Blu-ray, en 2020? Exactamente. La cantante tiene una base de fans muy sólida, lo suficiente para agotar las entradas para la Joy con 4 meses de antelación, sí, ¿pero quién puede querer un CD en directo en la era del streaming?

En los próximos días publicaremos una entrevista con Vega en la que nos habla sobre cómo llegó medio sin querer a este ‘Diario de una noche en Madrid’, pero los pros de la misma saltan a la vista. No es solo que se trate de un “fin de gira” particular con invitados como Eva Amaral, María Blanco (Mäbu) y Guadi Galego, entre otros, y que se haya grabado en vídeo. Es que estamos ante un libro de unas 50 páginas con multitud de fotos y diversos textos que nos adentran más en el mundo Vega.

El libro se abre con un CV bastante salao (“no he hecho un curriculum en mi vida / no he parado de trabajar en mi vida”), y continúa con diversas reflexiones de la artista sobre el consumo de hoy en día (“consumimos cantidad, si es bueno o no ya lo decidimos después”) y su carrera al margen de las exigencias de la industria (“aunque sea importante que las cuentas salgan, es más importante sentir que puedes echar la vista atrás respetándote”). Vega revela por qué interpretó en este concierto unas canciones y otras no (ahora siente que ‘Réquiem’ la representa mucho mejor que ‘Mejor mañana’), e incluye un pequeño “Psicoanálisis” en el que habla sobre de qué suelen tratar sus canciones, así como sobre su instinto de superación. Se incluye también el bonito poema de Patricia Benito con el que se abre el concierto en un lanzamiento que tiene tanto de “pequeño libro con música” como de “música con libro”. Disponible en Amazon, pero no en tu librería indie más cercana.