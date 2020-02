Soledad Vélez sorprende llevando el reggaetón a su terreno en ‘Perverso’

Soledad Vélez se ha hecho un nombre en el pop gracias a su majestuosa voz y a su particular visión del synth-pop de los años 80, plasmado en un disco tan notable como ‘Nuevas épocas‘ que, hace un par de temporadas, dejaba temas tan redondos como ‘Ven para acá’, ‘Cromo y platino’, ‘Flecha’ o ‘Vamos a tu casa’. Hoy la cantante chilena presenta un nuevo lado de su sonido.

Como recientemente han hecho Varry Brava o Kokoshca, Soledad Vélez no ha tenido miedo de aproximarse a la tendencia del reggaetón en su nuevo single, ‘Perverso’, que no obstante mantiene su marca… tanto que sus potentes sintetizadores no andan muy lejos de lo presentado por la artista el año pasado en su anterior single, ‘No vuelvas’, que en un estilo más nueva-olero, también estaba producido por Guille Mostaza. La nota de prensa asegura que, tras esta canción, Vélez “tenía claro que quería dar un paso más allá, manteniendo la evolución que supuso Nuevas Épocas, pero forzando un poco los límites”, lo cual ha resultado en un tema “sobrio, solemne, con un pie en lo urbano pero sin dejarse dominar por el estilo, apropiándose de lo mejor de él sin olvidar el trabajo previo que tanto ha definido su nueva etapa”.

En cuanto a la letra, que no deja de incluir una frase tan propia del género como “yo nunca fui tuya bebé”, la nota explica que “tiene suficiente poder como para llevar la canción por sí sola, ese tono oscuro y aparentemente pérfido, que lo que deja ver, si miras más allá, es una fragilidad y un dolor deudor del lamento chileno del que ella es tan fan”. Vélez estará hoy en Bilbao en la Universidad del País Vasco, el 3 de abril en Valencia en los Concerts a la Fundació (Fundación Bancaja) y el 15 de mayo en el festival Pop Maritim.