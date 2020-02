Princess Nokia publica este viernes nuevo disco, del que comparte la breve ‘Green Eggs & Ham’

Princess Nokia, la rapera de Nueva York que ha triunfado gracias a singles como ‘Tomboy’ o ‘Sugar Iced Honey Tea’, y que en marzo visita España, publicará su nuevo disco este viernes según medios como Clash Music o NME. Se trata de un trabajo llamado ‘Everything is Beautiful’, aunque ambos medios aseguran que la artista prepara en realidad dos lanzamientos discográficos para el mismo día.

El primero de ellos sería este ‘Everything is Beautiful’ de graciosa portada, grabado a lo largo de dos años entre Nueva York, Puerto Rico y Los Ángeles y que será una “representación del lado sensible y femenino de esta artista de género fluido”. En cualquier caso, ‘Everything is Beautiful’ será el primer trabajo largo de Princess Nokia desde que en 2018 editara el exitoso ‘1992‘.

La noticia de la llegada de ‘Everything is Beautiful’ no viene sola sino acompañada por lanzamiento del primer single, un brevísimo ‘Green Eggs & Ham’ de 1 minuto y 26 segundos de duración en el que Princess Nokia le dedica un “jódete” a la policía… y en el que también canta sobre quererse a sí misma o a sus padres por haberle dado la vida que tiene. Todo sobre un base de hip-hop con tintes de soul y R&B clásicos.