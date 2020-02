Temas entre 13 segundos y 2 minutos y medio: así serán los ‘Quickies’ de Magnetic Fields

The Magnetic Fields anuncian hoy que su nuevo disco recibe el nombre de ‘Quickies’ y sale a la venta el 15 de mayo. Como es habitual en su discografía, habrá concepto, y como siempre, será curioso. El disco, cuyo nombre juega con el doble sentido de “polvo rápido”, se compondrá de muchas canciones pero muy cortas. Serán 28 pistas que saldrán a la venta a través de una caja de 5 EP’s, también en un CD sencillo y en una edición digital. La duración máxima de un tema son 2 minutos y 35 segundos, y el más breve serán tan sólo 13 segundos, lo cual seguro que no sorprende tantísimo a los seguidores de pistas como ‘How Fucking Romantic’ o ‘Experimental Music Love’.

El primer adelanto del disco no es tan divertido como suena el título del mismo. Se trata de un melancólico tema llamado ‘The Day the Politicians Died’ y viene cantado por Claudia Gonson y no por Stephin Merritt.

Warner España informa sobre el concepto detrás de ‘Quickies’ según la propia explicación de Merritt: “He estado leyendo muchos relatos cortos y disfruté escribiendo ‘101 Two-Letter Words’, el libro de poesía sobre las palabras más cortas que puedes usar en el Scrabble. Y he estado escuchando un montón de música barroca francesa con clavicordio. Un instrumento que no se presta a la languidez. Pensaba en un instrumento a la vez, en tocarlo durante un minuto o así, y luego parar, y pensaba en historias que contengan unas pocas líneas. También he estado usando un montón de cuadernos de notas pequeños, cuando llegaba al final de página, solo había escrito algo breve. Ahora que estoy trabajando en un álbum diferente, me estoy obligando a usar un cuaderno grande para no hacer “Quickies” dos veces seguidas”.

En los créditos del álbum, además de a los músicos de Magnetic Fields Sam Davol, Shirley Simms y John Woo, encontraremos a los colaboradores habituales Chris Ewen, Daniel Handler y Pinky Weitzman.