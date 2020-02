BTS vuelven a arrasar: ‘Map of the Soul 7’ será top 1 en medio mundo

BTS, la banda surcoreana de moda hace varios años, tiene nuevo disco en el mercado y las primeras cifras no pueden ser mejores para tal largo, que recibe el nombre de ‘Map of the Soul 7’ y cuenta con colaboraciones como las de Sia o Halsey.

El disco va a repetir el número 1 en Estados Unidos que ya han logrado con anterioridad en un par de ocasiones, pero con las mejores cifras de su carrera. Billboard cree que pueden ser más de 300.000 las unidades despachadas a lo largo de los primeros 7 días, y recalca que lo lograran sin “ticket bundles”, que es ahora mismo una norma generalizada. Eso sí, sí hablan de las 4 ediciones coleccionables del CD, habituales por otro lado en el pop surcoreano. Cada disco tiene un libro, letras, postal, un sticker, poster, papel para colorear… pero cada edición es ligeramente distinta.

El álbum también tiene todas las papeletas de ser top 1 en Reino Unido, pues ha vendido 23.000 unidades durante el fin de semana, a mucha distancia del top 2 y de lo que fueron la semana pasada las cifras de Tame Impala y Justin Bieber. En cualquier caso, migajas en comparación a las 200.000 copias que han vendido en Japón en un solo día o los 4 millones que se han llegado a hacer de pre-pedidos según Forbes a nivel global, la mayoría para el mercado surcoreano.

Os dejamos con la espectacular actuación de ‘ON’ que BTS han realizado en una terminal de aeropuerto para el programa de Jimmy Fallon y que suma 10 millones de visitas en tan sólo dos días.