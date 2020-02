Los Vinagres quieren “Nochebuena” en el vídeo de ‘Súmbale’, que confirma su deriva latina

Los Vinagres, la banda de punk-rock garajero canaria formada por Abel (voz/guitarra), Rober (batería/coros) y Sergio (bajo/coros), que se diera a conocer hace un par de temporadas con temas enérgicos y llenos de testosterona como ‘Chibichanga’, ‘Verbenita’, ‘Los volcanes se duermen’ o ‘Sácate los colmillos’, ha emprendido su incursión por los ritmos latinos, avanzada recientemente por los sonidos cubanos del single ‘Pa que te quedes conmigo’.

El grupo confirma la deriva latina de su sonido con el lanzamiento hoy de un nuevo tema que estrenamos en JENESAISPOP junto a su videoclip. ‘Súmbale’ presenta sonidos de la cumbia y del reggaetón y pretende consagrar a Los Vinagres como “pioneros del perreo en eléctrico”. Es una producción totalmente sabrosona de Antonio Narváez, quien ha trabajado para C. Tangana, Dellafuente o Mala Rodríguez, con propuestas como la que da inicio a la canción: “ya sé que no es Navidad, pero lo que yo quiero es que me des Nochebuena”.

El vídeo de ‘Súmbale’ está dirigido por Guillermo Guerrero (Zahara, Miss Caffeina) y protagonizado por el conocido estilista, DJ y “modelo del siglo XXI” Alex Mercurio, que protagoniza a una mujer de cabellos rubios a la que los chicos de Los Vinagres no pueden quitar los ojos de encima allá por donde va. Os dejamos con las fechas de la gira de la banda, que arranca el próximo 7 de marzo en Madrid (entradas, aquí) y transcurrirá por lugares como Asturias, Valencia o Zaragoza antes de concluir en Ourense.

Sala El Sol, Madrid – 7 de marzo

Festival SanSan, Benicàssim – 10 de abril

LLangreu Festival, Asturias 18 de abril

Museo de la Evolución, Burgos – 7 de mayo

Red Piert Fest, Castellón – 22 de mayo

Festival de Cans, Galicia – 23 de mayo

Festival de les Arts, Valencia – 6 de junio

Magacu Fest Viana, Navarra – 27 de junio

Cultura Inquieta, Madrid – 5 de julio

San Javier, Murcia – 25 de julio

Festival Amante Borja, Zaragoza – 7 de agosto

Granada Sound, Granada – 18 de septiembre

Costeira Sonora, Ourense – 26 de septiembre



