Damien Jurado vuelve con su tercer disco en tres años: escucha la bonita ‘Birds Tricked into the Trees’

Damien Jurado, uno de los artistas confirmados en la próxima edición de VIDA Festival, acudirá al festival barcelonés con nuevo álbum bajo el brazo: nada menos que el tercero en tres años. Después de ‘The Horizon Just Laughed‘, de 2018, e ‘In the Shape of a Storm’, de 2019, es el turno de este recién anunciado ‘What’s New, Tomboy’ que verá la luz el 1 de mayo.

De cara a la composición de este nuevo trabajo, Jurado cuenta que adoptó una perspectiva ante la vida minimalista, menos centrada en lo material: “Me deshice de casi todas mis posesiones, fue casi como si hubiera muerto. ¿Sabes esa sensación de cuando alguien muere y tienes que vaciar su apartamento? Eso es lo que hice. Fue como haber muerto, a pesar de que seguía vivo. Doné cinco de mis guitarras a una tienda de empeños”.

‘What’s New, Tomboy?’ se presenta con una reconfortante portada, que muestra una típica casa americana de noche, y también con una bonita canción de 2 minutos llamada ‘Birds Tricked Into the Trees’ en la que el cantautor de Seattle sigue explorando agradablemente su sonido de folk-rock habitual. Este es el tracklist:

01 Birds Tricked into the Trees

02 Ochoa

03 Alice Hyatt

04 Arthur Aware

05 Francine

06 Fool Maria

07 When You Were Few

08 Sandra

09 The End of the Road

10 Frankie