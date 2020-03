Stephen King y Elvira Lindo cuestionan el veto a las memorias de Woody Allen

Woody Allen es noticia después que la editorial francesa Hachette, que iba a publicar las memorias del director, ‘A Propos of Nothing’, después de haber sido estas rechazadas por otras cuatro editoriales, haya anunciado que finalmente no publicará el libro. La decisión de Hachette ha llegado motivada por las críticas del hijo de Allen, Ronan, autor de ‘Catch and Kill (Atrapa y Mata: Mentiras, espías y una conspiración para proteger a los depredadores)’, libro en el que el hijo de Allen investiga las acusaciones de abusos sexuales contra Harvey Weinstein, y que el año pasado publicaba la misma editorial. Ronan ha acusado a Hachette de “doble moral” y de “falta de ética y compasión por las víctimas” y ha decidido romper con la editorial, tras lo cual esta se ha retractado, enviando un comunicado en el que informa que ya no va a editar el texto del director.

La decisión definitiva de Hachette, que ha informado devolverá los derechos del libro a Woody Allen, ha sido cuestionada por varios nombres destacados, entre ellos el escritor Stephen King, quien, en una serie de tuits, ha compartido su opinión al respecto, desfavorable. Ha dicho: “La decisión de Hachette de anular el libro de Woody Allen me incomoda mucho. No es por él, me importa un pimiento el señor Allen. Lo que me preocupa es a quien le pondrán la mordaza después”. El escritor ha añadido que “una vez empiezas, el siguiente es más fácil” y ha matizado que le parece “ignorante de cojones” que Hachette aprobara publicar las memorias de Woody Allen –acusado de abusos sexuales por su hija, Dylan Farrow- después de editar el libro de su hijo.

En España ha sido la autora Elvira Lindo quien ha criticado duramente el veto al libro de Woody Allen en un artículo llamado “matar a Woody Allen” que se ha viralizado en Twitter. Lindo argumenta que “parece no importar que la justicia haya desestimado dos veces la culpabilidad del director en los abusos que le achaca su hija”, compara el trato a Allen con el “damnatio memoriae que se practicaba en la Antigua Roma” y critica el “feminismo hollywoodiense y la “negación del otro como ser humano” que ejerce, según ella, Ronan contra su padre.