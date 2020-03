Eminem se lo pasa en grande en el vídeo de su último macrohit, ‘Godzilla’

Aunque en España no nos hayamos enterado, Eminem se ha apuntado un hitazo considerable con el tema ‘Godzilla’ que presenta su último disco sorpresa ‘Music to Be Murdered By‘. La canción ha sido número 1 en Reino Unido y número 3 en Estados Unidos, y suma 200 millones de streamings en Spotify, por lo que era de recibo que tuviera un videoclip a la altura.

Y la obra dirigida por Cole Bennett no puede decepcionar a nadie. No hay nada que le guste más a Eminem que hacer de actor o algo parecido y en este vídeo tenemos ocasión de verle intentando meterse en diversas situaciones. De la del zombie etílico con la que arranca el vídeo a esa en la que tiene que vomitar juguetes, escupir fuego, ser un carnicero/asesino en serie o un herido en un hospital y el propio médico al mismo tiempo. Porque si Eminem te cae mal, vas a gozar también la pausa en torno al minuto 3, en la que realiza un cameo Mike Tyson.

Como de todos es sabido, Juice Wrld es un invitado en esta misma canción de ‘Godzilla’, pues grabó su parte antes de morir hace unos meses a los 21 años de edad, y los últimos segundos de este vídeo están dedicados a su persona. “Serás recordado para siempre” y “cambiaste el “mundo”” son algunas de las frases que se le dedican.