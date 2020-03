Guitarricadelafuente: “He empezado a hacer algo como más producido con Refree”

Por cifras, desde luego, Guitarricadelafuente es una de las grandes revelaciones nacionales de 2020. Los streamings de algunas de sus canciones, como ‘Guantanamera’ y ‘Agua y mezcal’, se cuentan por millones, y su tema junto a Natalia Lacunza forma parte de la historia -como mínimo- de Operación Triunfo. El proyecto de Álvaro Lafuente está agotando entradas allá por donde va y ahora prepara un disco largo de debut que debería ver la luz este año. Hablamos con él en las oficinas de Madrid de Last Tour, pues será uno de los artistas que se dejarán ver por Donostia Festibala. A sus 22 años, el artista parece tener claro lo que quiere (nada de “majors”, nada de “featurings”), aunque al expresarse aún se muestre algo tímido, algo nervioso. Nada que los baños de masas que aguardan no vayan a curar. Además, le defiende su perra Chavela, una monada que no obstante me gruñe de vez en cuando mientras realizo mis preguntas.

¿Cómo ha sido este último año para ti? ¿Cuál dirías que ha sido el punto de inflexión en tu camino hacia la fama?

Diría que el segundo concierto que hice en Madrid, porque tres meses antes ya se habían agotado las entradas. Cuatro meses después hice Galileo (Galilei) y también se agotaron, se hicieron dos Galileos… Ha ido todo muy rápido, ha sido un gran cambio porque ahora puedo dedicarme plenamente a la música. Los conciertos que ha habido eran en sitios cada vez más grandes, con mucha más gente.

Te has dado a conocer en parte gracias a Instagram. ¿A partir de cuántos followers dices: “se me ha ido de las manos”?

Lo de los followers es algo relativo. Puede haber artistas en Instagram con muchísimos seguidores pero pocos oyentes en Spotify. Puede no tener nada que ver. Si tienes seguidores en Spotify sí es gente que te escucha, no es tanto como tu imagen. Hay gente que vende su imagen o un poco de humo.

¿Aún puedes gestionar tu propia cuenta, con 160.000 seguidores?

Siempre me he llevado las redes yo y no pienso que sea difícil ni nada: es una cuenta de Instagram. Intento responder incluso a día de hoy a todo el mundo: es gente que quiere verte o te felicita. Aun así hay veces que me abruma y lo dejo aparcado una semana. Tampoco es algo que me guste utilizar, simplemente para responder a gente…

¿Ha cambiado tu visión de Instagram desde que te has hecho tan popular?

Es un trabajo y te das cuenta de muchas cosas. No es algo con lo que me sienta guay o cómodo, lo veo a veces como algo muy superficial, como “qué falso todo”. Lo que muestra la gente casi nunca es la realidad, pero no solo los músicos, sino todo el mundo.

Te suelen preguntar si te ha influido el flamenco, pero lo curioso es que asocias tu pueblo de Teruel (Cuevas de Cañart) con el folclore nacional y con La Habana en ‘Guantanamera’, ¿no?

No lo asocio al folclore exclusivamente. El folclore de Aragón no es el de Extremadura, por ejemplo. Siempre que hablo de mi pueblo es como un punto de arraigo. Veo necesario hablar de las raíces o de lo que es mi pueblo, la música de allí, relacionándola con el folclore de otros lados. Para mí tiene sentido. Hablo de mi pueblo de Teruel, pero también hablo de La Habana. Es la música que escucho y siempre me ha gustado, de pequeño oía jotas, se ponía folclore latinoamericano en mi casa, he escuchado flamenco por mi propia cuenta… He intentado juntar toda la música que me gusta.



En La Habana no has estado nunca.

No.

Por la música que mencionas, no has oído mucho la radio, ni los éxitos de Spotify…

No…

¿Qué música escuchabas justo antes de dar el salto? No serían solo jotas.

¡No, no escuchaba únicamente jotas! (risas) Lo llamo folclore aunque para mí es algo más general. Me gustan las voces que tienen mucho desgarro o algo que viene de las entrañas… Música que te hace sentir algo, que te la crees. Siempre he escuchado folclore: Chavela Vargas, Manu Chao, cosas de flamenco antiguo como Niña de la Puebla, también sin ser folclore Residente… Rosalía ha abierto el espectro del flamenco a la gente joven, ha abierto una puerta para mucha gente.

Todas las cosas que has mencionado, como Chavela, son bastante pasionales. Sé que te han dicho que haces una música muy “intensa”, pero lo cierto es que todo lo que dices, como que viene mucho del corazón…

Para mí Chavela o Niña de la Puebla son intensos pero porque tienen mucho poderío. Otra cosa es “intensa”, pero como que te da pereza (risas).

Y por ahí es donde no quieres ir…

Exacto, es lo que quiero evitar. ¿Que a alguien se lo provocaré? ¡Seguro! Pero es algo que quiero evitar. De hecho mi perra se llama Chavela.

Siendo tu música tan pasional, ¿tus composiciones son de las que salen muy rápido?

Hay muchas que sí, la mayoría sí. En una tarde, en dos días… Pero también siento que todas las canciones que he hecho de momento han salido demasiado inocentemente sin tener nada pensado. Y ahora que tengo repercusión y empiezo a vivir de esto, es la hora de componer canciones nuevas. Y ahora que tengo la presión, como que me cuesta más, o me planteo más las cosas.

¿Qué canción te ha dado más trabajo?

Cuando tardo en componer una canción es cuando termino juntando canciones. Si me salen 3 canciones en una semana, pero no me sale un estribillo para 1, pues junto 2 (risas) Es el proceso que más me cuesta.

‘Agua y Mezcal’ tiene una parte que es como un rap, ¿adivino que eran 2 canciones, por tanto?

¡Sí!

Casi pide un featuring… ¿no lo has pensado?

Estoy empezando a grabar un disco y me gustaría que lo que sacara fueran todo cosas nuevas. Lo que he hecho hasta ahora son canciones sueltas sin ningún hilo en común, y me gustaría hacer un disco con un hilo. Por eso no me he planteado hacer una colaboración en una canción mía.



¿Crees en el formato disco? Se ha dicho mucho que está pasado…

Yo también creo que está pasado pero no es algo que haga por vender, sé que no se vende. Ahora todo está en la red y en lo digital, y no creo que vaya a perdurar mucho lo de los discos. Ahora hasta creo que se venden más vinilos que cedés. Pero me gustaría tener un disco por tener mi trabajo hecho en una carcasa… Me gusta tenerlo, tener un diseño, una portada… Pero no creo en ello económicamente.

¿Escuchas discos enteros? ¿Sueles comprar?

La verdad es que no. Los discos que he tenido me los han regalado. Nunca he ido a una tienda de discos. Bueno, me compré el de ‘Los ángeles’ (de Rosalía), pero no tenía tocadiscos donde ponerlo…

Le pasa a mucha gente.

Aparte de eso, nunca me he comprado un disco.

Mencionas ‘Jacaranda’ en una canción, ¿te refieres a Bad Gyal?

Sí, lo digo pero no tiene sentido, es algo random. Me encanta Bad Gyal, todas estas nuevas divas que salen, me flipan.

“Guitarrica” es un proyecto basado en la guitarra, pero entre que metes casi un rap, un guiño a Bad Gyal… Casi es una estrategia brillante, porque llegas a multitud de público.

La manera en que he hecho canciones hasta ahora es guitarra y voz. Con esas dos cosas tan simplificadas puedes adaptarte a cualquier campo. Alguien a quien le guste el trap puede escuchar la canción e identificarse porque tampoco es un estilo en concreto.

Citas mucho a Manu Chao, pero no tienes en común con él la reivindicación social.

Siempre ha sido un referente, un icono para mí. Siempre está luchando por los derechos de la Pacha Mama, Latinoamérica, la reivindicación del Amazonas, está en Perú… en todos lados. Yo lo comparto pero ahora mismo no necesito hacerlo. Igual que me gusta el reggaetón pero yo no hago reggaetón. Me parece algo lícito, guay que lo hagas.

Eres de Benicàssim, ¿has ido como público a sus festivales?

Sí, he estado en el FIB varios años, al ser de Benicàssim tenemos descuentos. Mi favorito es el Rototom.

Me lo veía venir con esto de Manu Chao.

También está el BEF y a SanSan iba a ir el año pasado pero se canceló todo (por el temporal).

¿Qué conciertos recuerdas haber visto que te hayan gustado?

En el Rototom vi a Calle 13, siempre llevan a algún Marley… Nunca voy a un festival por un grupo, voy por escuchar. Antes escuchaba mucha más música en inglés, recuerdo ver en el FIB a Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs… Luego lo siguiente eran siempre los mismos o venía David Guetta o gente que no tenía nada que ver.

¿Tú te ves tocando en un FIB, con los nuevos dueños, o en un Arenal Sound? Yo creo que te llamarán de ahí antes que del Rototom…

¡Ya! (risas) Me encantaría en un futuro hacer música que entre dentro de eso. Al Arenal Sound va todo el mundo, no a ver un grupo específico, sino a un camping, a la playa… El FIB empezó siendo un festival de música al que iba la gente para ver un concierto, y ahora son guiris de 17 o 18 años, pero para Benicàssim el FIB es muy importante, y me siento muy orgulloso.

¿Cómo es el pueblo en invierno?

Está el pueblo de Benicàssim, y los apartamentos. En verano igual hay 200.000 personas, los apartamentos llenos, autobuses llenos de guiris subiendo y bajando… Y en invierno creo que son como 11.000 personas. Hay un bar que se llama El Corb y siempre que voy a Benicàssim, voy a ese, pero en invierno está un poco muerto.

¿Qué nos puedes avanzar del disco que preparas?

Va a salir el primer single este mes y sigue un poco la línea de lo que he hecho hasta ahora de guitarra y voz. Quería hacer algo como más producido y lo he empezado a producir con Raül Refree. Creo que está muy bien. Estoy motivado y contento.

Espero que acabeis… no como con Amaia…

Ah sí, me lo dijo, que no acabaron de…

¿El disco saldrá este año?

Sí, sí.

No sé si conoces a The Tallest Man on Earth. Un compañero de la web te ha comparado con él.

¡Justo estaba escuchando ‘King of Spain’! Le conozco por esa canción. Me gusta que es como folk americano, pero creo que es sueco, y no sé, me mola.



¿Te imaginas que, llamándote Guitarricadelafuente, haces algo que no lleve guitarra?

No…

Keane no tenían guitarra, pero al final metieron…

Lo que veo como guay es que de una guitarra puedes partir hacia otros lados. Si haces una canción superproducida, puedes hacer que una guitarra no parezca una guitarra. Molaría que el nombre sea castizo y añejo pero que el sonido sea nuevo.

¿Y es lo que estás intentando con Refree?

No algo tan radical, pero sí estoy trabajando en ello.

¿Cómo surgió la colaboración con Natalia Lacunza?

Hace tiempo por Instagram contactó conmigo, nos conocimos e hicimos el tema. Fue un poco a distancia. Me dijo: “quiero hacer una canción de este rollo”, me pasó una primera letra, un vídeo suyo… Yo tenía una letra y la añadí.

Ella está trabajando con gente muy diversa, ¿te ves colaborando con más gente?

Es que como estoy acostumbrado a componer por mi cuenta, ahora mismo no veo la necesidad o no me apetece hacer colaboraciones a cascoporro. Me gusta sentir que he hecho mi trabajo y las colaboraciones es más para cuando surja.

Tampoco estás en una discográfica grande, ¿y eso?

No sé. Con lo que he hecho hasta ahora me he sentido cómodo a mi paso y a mi ritmo. Las canciones me las he grabado y producido yo. Veo un cambio abismal meterme en una discográfica, prefiero hacerlo por mi cuenta mientras pueda, hasta el máximo. No creo que mi música sea para explotarla o para ponerla en todos lados.

Al principio hemos hablado de Instagram, y de las apariencias, ¿qué lugar crees que ocupa la apariencia física en tu caso? Tienes este vídeo donde de repente te cae un chorro de agua encima… No sé si es con un poco de humor…

Yo no he dicho que el físico sea importante. Es importante si estás vendiendo tu imagen, tu estilo, tu marca, tu físico… Al mismo tiempo no hice ese vídeo para enseñar yo… Fue Pedro (el director) quien me dijo: “ponte debajo del chorro”, era como mayo y hacía un frío de la hostia, pero me dijo: “finge que el agua está riquísima” (risas). La vanidad, el mostrarte en plan “mírame” no me gusta. Si sale natural, sí. El hacer algo forzado no sé… También era porque cuando hice ese vídeo, conocía ya al director, que había hecho súper poco, y queríamos hacer algo en mi pueblo. Le dije: “en mi pueblo en verano hacemos esto, esto y esto” y queríamos reflejarlo un poco exagerado. Es lo que hacemos en verano.