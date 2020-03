La Canción del Día: Honey Harper te ofrece consuelo en la preciosa ‘Something Relative’

Entre la abrumadora lista de novedades que os presentamos el pasado viernes en nuestra playlist de novedades “Ready for the Weekend”, estaba el cantante de neo country Honey Harper. Merece la pena detenerse en él por dos razones: en primer lugar, tiene canciones que son una preciosidad; y en segundo, en su álbum hay personajes tan queridos por aquí como ajenos a la tradición country como Austra y Sébastien Tellier. Eso significa que puede interesarte si te gustan personajes que juegan con el country pero solo para ofrecer algo distinto, de Kacey Musgraves a Orville Peck.

Honey Harper publicaba en 2017 un EP llamado ‘Universal Country’, en el que se escondía la que ha sido su canción estrella hasta el momento, ‘Secret’; y es ahora cuando trata de alcanzar su reválida con un álbum largo llamado ‘Starmaker’ que en gran medida ha realizado en colaboración con su pareja Alana Pagnutti, que co-escribe muchas de las canciones.

Si bien merece la pena atender a los teclados juguetones que abren ‘Someone Else’s Dream’, la canción con Austra; a la ambientación onírica de ‘Starmaker’ con Tellier, que cierra el álbum; y a adelantos como ‘Tomorrow Never Comes’ y ‘Strawberry Lite‘; es ‘Something Relative’ la que hoy seleccionamos como “Canción del Día”. Es una de las composiciones más tradicionales.

‘Something Relative’ se recuesta en un sencillo arpegio de guitarra sobre el que se va incorporando una suave sección de cuerda en la línea del Adam Green más preciosista. La primera parte de la canción habla de la depresión (“alguien en algún lugar me dijo que querías que la vida pudiera ser más corta”) así como de lo dura que es la misma creación cuando se está mal; mientras la segunda parte de la canción trata de mostrar un poso más optimista (la repetición de los “please stay”), pese a las diferentes adversidades que se presentan (“your life is gone”, “your own hell”). A todas luces, ‘Something Relative’ es la búsqueda desesperada de un mínimo de confort en medio de una agónica travesía por el desierto.



