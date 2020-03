U.S. Girls / Heavy Light

U.S. Girls es, a día de hoy, una de las artistas más importantes dentro del circuito independiente de Estados Unidos por la profundidad de sus textos políticos y feministas. ‘Heavy Light’, su nuevo disco, es otro movimiento decidido en su su carrera tras la edición, en 2018, del excelente ‘In a Poem Unlimited‘.

El soul, funk y disco clásicos, ya no tanto el lo-fi y la filosofía experimental de antaño, siguen interesando a Meg Remy, fan declarada de Ben E. King de los Drifters. De hecho la artista, que ha grabado ‘Heavy Light’ con una banda totalmente en vivo, asegura que ella y su banda han intentado con este disco escribir el nuevo ‘Stand By Me’, y que aunque no lo han conseguido, el sonido de esta canción ha guiado el de sus nuevas composiciones. No se nota en el excelente single ‘4 American Dollars’, un alegato contra el dinero que remite a la elegancia disco de Marlene Shaw, pero sí en la balada con ritmillo vals ‘IOU’, que dentro del contexto de un álbum que aborda cuestiones como el capitalismo, la opresión machista o el desastre medioambiental, parece poner su grano de arena a los debates sobre el mito de la meritocracia: “tú no has decidido nacer, y yo nunca he conocido a un bebé que tuviera un plan para sobrevivir”.

En este trabajo que cuenta con la participación en algún tema de Basia Bulat y con la presencia de una deliciosa marimba en temas como ‘Denise, Don’t Wait’, además de con varios interludios en los que suenan personas contando sus experiencias y traumas, en monólogos simultáneos probablemente inspirados en el teatro contemporáneo (Meg Remy es fan de Samuel Beckett), U.S. Girls se ha tomado la licencia de recuperar tres canciones viejas que ya había editado previamente. El soul bailable de ‘Overtime’ data de 2013, mientras ‘States House (It’s a Man’s World)’, que ya era el particular ‘Be My Baby’ envenenado de Meg Remy, es de 2011 y la apática ‘Red Ford Radio’ de 2010. Las nuevas versiones de estas canciones funcionan y lo mejor es que no desentonan dentro de los diferentes estilos que explora U.S. Girls en el álbum, desde la balada Brill Building de ‘Woodstock 99’ al rock psicodélico de ‘The Quiver to the Bomb’ pasando por la música latina en ‘And Yet it Moves / Y Se Mueve’, que por poco parece una producción de Timbaland. Claro que él jamás habría editado una canción sobre la manipulación de los políticos… ni mucho menos le habría funcionado tan bien como a ella.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘4 American Dollars’, ‘Overtime’, ‘Denise, Don’t Wait’, ‘And Yet it Moves / Y Se Mueve’

Te gustará si te gusta: Jenny Hval, Weyes Blood, Ariel Pink

