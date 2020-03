Operación Triunfo, suspendido temporalmente por el coronavirus

RTVE ha anunciado la suspensión temporal de Operación Triunfo debido al coronavirus. No se celebrarán más galas y la Academia no abrirá sus puertas hasta nuevo aviso. “RTVE y Gestmusic han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de ‘Operación Triunfo’ y la suspensión temporal del programa dado que no se puede mantener el formato de galas que caracteriza al talent musical”, indica el comunicado oficial emitido por RTVE. “La actividad en la Academia y las Galas se retomarán en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad”.

Después de anunciarse que la gala número 9 de Operación Triunfo se celebraría en el plató habitual sin la asistencia de público para mantener la distancia social, el estado de alarma declarado durante la noche del sábado obligaba al programa a celebrar su última gala desde la Academia, al modo de los “pase de micros” que preceden a las presentaciones espectaculares de plató. Ahí realizaron los concursantes las actuaciones que habían preparado durante toda la semana, maquillados y arreglados como si de una gala normal se tratase. Roberto Leal presentó el programa desde su casa, mientras el jurado, que contó con la participación de Miqui Puig (profesor de Cultura musical de la edición anterior), dio sus valoraciones vía retransmisión. Además, esta vez no hubo expulsados, aunque sí votos que se han acumulado bajo custodia de un notario, informa El Periódico.

La suspensión de Operación Triunfo es un varapalo para un programa que en esta edición no ha contado con sus mejores datos de audiencia pese a que el nivel de sus concursantes sí es muy bueno. En el vídeo bajo estas líneas, Noemí Galera comunica a los concursantes la decisión de RTVE y Gestmusic de suspender temporalmente la emisión del programa.